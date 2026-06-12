Јапонија успешно лансираше прва ракета со погон на течно гориво

12/06/2026 10:12

Јапонија денеска успешно лансираше ракета што користи за погон исклучиво течно гориво, објавуваат јапоснките медиуми повикувајќи се на Јапонската агенција за вселенски истражувања (JAXA).

Ракетата утрово во 9:55 часот е лансирана од вселенскиот центар Танегашима во југозападниот дел на Јапонија, носејќи шест мали сателити во земјината орбита.

Лансирањето претходно беше одложено на два дена поради неповолни временски услови.

Ракетата од типот „Ха-3“ располага со три главни мотори на течно гориво, без дополнителни потисници на цврсто гориво. Според JAXA, станува збор за поедноставна конфигурација што е полесна и поевтина од другите верзии на ракетата.

Успешното лансирање претставува значаен поттик за јапонската вселенска програма по неколку неодамнешни неуспеси. Мисијата на ракетата „Ха-3“ во декември не успеа да постави сателит во орбита, додека првиот лет во март 2023 година пропадна откако не се активираше двигателот на вториот степен на ракетата.

Лансирањето на шестата ракета од типот „Ха-3“ дополнително беше одложено поради технички проблем откриен за време на минатогодишно тестирање на ракетните двигатели.

Поврзани содржини

Франција, Германија и Велика Британија вршат притисок во Москва за мировни преговори
Фотографии пред и потоа: Преобразбата од 14,2 милиони долари на Трамп носи … син базен
Трамп најавува скорешен договор, Техеран сè уште нема донесено одлука
Три деца и еден возрасен загинаа во сообраќајка во Холандија, возило удрило во група ученици на велосипеди
Судот дозволи администрацијата на Трамп привремено да продолжи со наплатата на царината од 10 проценти
Киев ги повика цивилите да ги напуштат окупираните подрачја поради засилените украински напади
Почина тајландската принцеза Бајракитијабха по три години минати во кома
Багеи: Се согласивме на најголемиот дел од нацртот, нема компромис за „црвените линии“

Најчитани