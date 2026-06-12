Јапонија успешно лансираше прва ракета со погон на течно гориво

Јапонија денеска успешно лансираше ракета што користи за погон исклучиво течно гориво, објавуваат јапоснките медиуми повикувајќи се на Јапонската агенција за вселенски истражувања (JAXA).

Ракетата утрово во 9:55 часот е лансирана од вселенскиот центар Танегашима во југозападниот дел на Јапонија, носејќи шест мали сателити во земјината орбита.

Лансирањето претходно беше одложено на два дена поради неповолни временски услови.

Ракетата од типот „Ха-3“ располага со три главни мотори на течно гориво, без дополнителни потисници на цврсто гориво. Според JAXA, станува збор за поедноставна конфигурација што е полесна и поевтина од другите верзии на ракетата.

Успешното лансирање претставува значаен поттик за јапонската вселенска програма по неколку неодамнешни неуспеси. Мисијата на ракетата „Ха-3“ во декември не успеа да постави сателит во орбита, додека првиот лет во март 2023 година пропадна откако не се активираше двигателот на вториот степен на ракетата.

Лансирањето на шестата ракета од типот „Ха-3“ дополнително беше одложено поради технички проблем откриен за време на минатогодишно тестирање на ракетните двигатели.