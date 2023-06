Жестока битка за селото Пјатихатка во областа Запорожје (Видео)

Последното село, осмо по ред, што го поврати под свое владение Украина е Пјатихатка во областа Запорожје. Официјален претставник назначен од руските окупаторски власти во неделата призна дека Украина го повратила под своја контрола селото што е нејзин прв успех на тој фронт откако ја започна својата контраофанзива претходно овој месец. Владимир Рогов рече дека украинските сили го зазеле селото и дека ги формираат позициите под оган од руската артилерија.

„Офанзивите ‘бранови‚ на непријателот дадоа резултати, и покрај огромните загуби“, рече Рогов на апликацијата за пораки Телеграм. Тешките борби продолжуваат во областа, додаде тој.

На оваа видео снимка од воздух се гледа дека битката кај Пјатихатка била многу жестока.

Footage of the battle for the village of Piatykhatky in the #Zaporizhzhia region, which came under the control of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/kjTejzHPca

