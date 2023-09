Земјотрес во Турција

Земјотрес со јачина од 4,6 степени според Рихтеровата скала утрово ја погоди југоисточна Турција, а епицентарот бил во областа Гоксун во Кахраманмарас.

Земјотресот, кој се случи во 11:22 часот по локално време, е почувствуван и во околните провинции, јавува ТВ Хабер Турк.

Како што соопшти турската агенција за управување со катастрофи (АФАД), епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 8,5 километри.

Турската опсерваторија Кандили соопшти дека јачината на земјотресот била 4,5 степени, а епицентарот на 7,5 километри, јавува турската телевизија. Засега нема извештаи за евентуална материјална штета или жртви.

❓Do you have an #earthquake prediction? The Collaboratory for the Study of #Earthquake Predictability(https://t.co/uC4smjgdVz) accepts predictions & evaluates them. Careful though: saying you did predict after the #earthquake happens means nothing😉 pic.twitter.com/pHENNha14X

— EMSC (@LastQuake) September 23, 2023