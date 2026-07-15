Нова анкета во Србија: Студентската листа води пред СНС на Вучиќ

Меѓу определените гласачи (70 проценти), во овој момент 44,9 проценти од граѓаните би гласале за Студентската листа, додека 35,7 проценти би гласале за Српската напредна партија, а 3,8 проценти за СПС.

Другите политички актери не го преминуваат изборниот праг. Политички 12 проценти остануваат неодлучни, или 9 проценти велат дека нема да гласаат.

Ова се податоците од новата студија на Центарот за истражување, транспарентност и одговорност – ЦРТА, која беше доставена до медиумите преку соопштение.

Истражувањето е спроведено од 10 до 24 јуни 2026 година, користејќи го методот лице в лице на репрезентативен примерок од 2.324 возрасни граѓани на Србија. Истражувањето е спроведено од ЦРТА и Лабораторијата за демократска акција на Универзитетот Стенфорд. Целото истражување е достапно на crta.rs.

Дури и по година и пол, протестите што започнаа по падот на настрешницата не ја изгубија својата поддршка. Поддршката за протестите останува стабилна на околу 60 проценти, што е тренд од април минатата година. Речиси две третини од граѓаните (62 проценти) се загрижени за употребата на полициска сила против учесниците во протестите, според податоците од анкетата. Во контекст на очекуваните предвремени парламентарни избори, поддршката за протестите се прелева во потенцијални гласови за Студентската листа, се заклучува.