Мајка и бебе загинаа во сообраќајна несреќа на Халкидики

15/07/2026 21:33

Во сообраќајна несреќа на Халкидики при судар на цистерна и патничко возило во кое било четиричлено семејство, животот го загубија мајка и бебе, додека таткото и другото дете се сериозно повредени, а според информациите на дописничката на МИА од Атина, автомобилот бил со регистарски таблици од Молдавија.

Несреќата се случила попладнево на регионалниот пат Неа Муданија – Никити, кај Полигирос.

Противпожарната служба интервенирале со осум пожарникари и три возила, а со употреба на спасувачка опрема, жената и бебето ги извлекле без знаци на живот, додека пак мажот и другото малолетно дете со тешки повреди се пренесени во болница.

Таткото е во животна опасност, а детето е во тешка, но стабилна состојба.

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