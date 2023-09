Земјотрес од 5,1 степени во Италија, луѓето исплашени излегоа на улиците на Фиренца

Земјотрес со јачина од 5,1 степени според Рихтеровата скала е регистриран рано утринава во северна Италија, соопшти Американскиот геолошки институт (USGS).

Епицентарот на земјотресот бил на 5,9 километри северозападно од Маради во регионот на Тоскана.

Исплашени граѓани истрчале на улиците во Фиренца и другите околни градови, пренесува Corriere Fiorentino.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 6 sec ago in #Italy (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/gaTXHVkwQ2

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2023