Америка ги предупредува бродовите: Плаќањето на Иран за поминување низ Ормускиот Теснец води до воведување санкции

Соединетите Американски Држави ги предупредија бродските компании дека би можеле да се соочат со санкции ако му платат на Иран за безбеден премин низ Ормускиот теснец, клучен енергетски пат на влезот во Персискиот Залив.

Канцеларијата за контрола на странски средства на САД издаде предупредување во петокот што дополнително го зголемува притисокот во конфликтот меѓу Вашингтон и Техеран околу контролата врз теснецот.

Околу една петтина од светската трговија со нафта и природен гас поминува низ Ормускиот теснец во мирновременски услови.

Иран, според извештајот, практично го затворил преминот за нормален сообраќај по нападите и заканите кон бродовите по војната што ја започнаа САД и Израел на 28 февруари. Подоцна, тој почна да нуди безбеден премин на поединечни бродови преку алтернативни патишта поблиску до брегот на Иран, повремено наплаќајќи такси.

Токму овој систем за фактурирање беше причината за американското предупредување. OFAC изјави дека спорните тврдења не се однесуваат само на готовинските плаќања, туку и на дигиталните средства, компензациите, неформалните размени или други немонетарни плаќања, вклучувајќи добротворни донации и плаќања во иранските амбасади.

„OFAC го издава ова предупредување за да ги предупреди американските и неамериканските лица за ризиците од санкции за вршење плаќања кон иранскиот режим или барање гаранции за безбеден премин. Овие ризици постојат без оглед на методот на плаќање“, се вели во соопштението.

САД одговорија на затворањето на теснецот од страна на Иран со сопствена поморска блокада на 13 април, што ги спречи иранските танкери да пловат и стави дополнителен притисок врз економијата на земјата. Централната команда на САД соопшти дека од почетокот на блокадата, на 45 трговски бродови им е наредено да се вратат.

Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп го отфрли најновиот предлог на Иран за прекин на војната.

„Тие сакаат да постигнат договор, јас не сум задоволен од тоа, па ќе видиме што ќе се случи. Иранското раководство е многу несинхронизирано“, рече Трамп.

Прекинот на огнот, кој е во сила веќе три недели, останува на сила и покрај меѓусебните обвинувања за прекршувања. Застојот сè повеќе се оптоварува со светската економија, зголемувајќи ги цените и предизвикувајќи недостиг на гориво и други производи поврзани со нафтената индустрија.