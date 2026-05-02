Трамп со нови санкции за Куба

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера потпиша извршна наредба со која се прошируваат санкциите на САД против кубанската влада, изјавија двајца претставници на Белата куќа, обидувајќи се да го зголемат притисокот врз Хавана по соборувањето на венецуелскиот лидер Мадуро.

Новите санкции се насочени кон поединци, субјекти и соработници кои го поддржуваат безбедносниот апарат на кубанската влада или се соучесници во корупција или сериозни злоупотреби на човековите права, како и агенти, службеници или поддржувачи на владата, рекоа претставниците.

Во копија од наредбата објавена од Белата куќа се вели дека санкциите може да се применат на „секое странско лице“ кое работи во „енергетскиот, одбранбениот и сродните материјали, металите и рударството, финансиските услуги или безбедносните сектори на кубанската економија или кој било друг сектор на кубанската економија“.

Наредбата овластува секундарни санкции за извршување или олеснување на трансакции со оние кои се цел на наредбата, рекоа претставниците.

Кубанскиот министер за надворешни работи, Бруно Родригез, изјави дека земјата ги отфрла новите мерки, кои беа објавени за време на традиционалните прослави на Први мај. Родригез рече дека „едностраните мерки“ ја кршат Повелбата на Обединетите нации и имаат за цел да наметнат „колективна казна против кубанскиот народ“.

„Соединетите Американски Држави немаат право да наметнуваат мерки против Куба или против трети земји или субјекти“, рече Родригез на социјалните медиуми. „Тие нема да нè заплашат“.

Новите санкции се најновиот удар на администрацијата на Трамп против Куба, за кој претседателот постојано вели дека е близу до колапс. Под водство на Трамп, американските сили започнаа напади врз бродови за кои се тврди дека транспортираат дрога од Венецуела и влегоа во Каракас за да го фатат претседателот Николас Мадуро. Трамп рече, без да образложи, дека „Куба е следна“.

Службениците изјавија дека наредбата на Трамп содржела имплицитно предупредување до Куба, обвинувајќи ја владата во Хавана за врски со Иран и милитантни групи како Хезболах.

„Куба обезбедува попустлива средина за непријателски странски разузнавачки, воени и терористички операции на помалку од 100 милји од татковината на САД“, рече еден функционер.

САД долго време бараат Куба да ја отвори својата државна економија, да плати репарации за имотот запленет од владата на поранешниот лидер Фидел Кастро и да одржи „слободни и фер“ избори. Куба изјави дека нејзината социјалистичка форма на владеење е непроменлива./МИА