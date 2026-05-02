Американскиот Стејт департмент одобри продажба на воена опрема во вредност од 8,6 милијарди долари на сојузниците од Блискиот Исток

Американскиот Стејт департмент соопшти дека одобрува продажба на воена опрема во вредност од над 8,6 милијарди долари на своите сојузници од Блискиот Исток – Израел, Катар, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати.

Објавата доаѓа повеќе од три недели откако стапи на сила кревкиот прекин на огнот во војната со Иран, кој започна на 28 февруари оваа година со израелско-американски напади на иранска територија.

Продажбата одобрена од Стејт департментот вклучува 4,01 милијарди долари услуги и опрема за одржување, поправка и обновување на катарските системи „Патриот“, како и 992,4 милиони долари во системи за прецизно водечка муниција.

Исто така, беше одобрена продажба на Кувајт на интегриран систем за борбена команда во вредност од 2,5 милијарди долари и на Израел на системи за прецизно водечка муниција во вредност од 992,4 милиони долари.

Стејт департментот, исто така, одобри продажба на ОАЕ на системи за прецизно водечка муниција во вредност од 147,6 милиони долари.