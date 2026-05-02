САД повеќе не планираат да испраќаат помош за Украина. Хегсет: Европа треба да ја финансира

Предлогот за федералниот буџет на САД за 2027 година не вклучува наменски средства за Иницијативата за безбедносна помош на Украина (USAI), клучна програма преку која се доставува воена помош во Киев. Информациите беа откриени за време на сослушувањето на Комитетот за вооружени сили на американскиот Сенат, објавува Украинска правда.

Хегсет: Европа треба да го преземе товарот

За време на дебатата за континуирана поддршка за Украина, сенаторот од Мејн, Ангус Кинг, праша за идното финансирање. Американскиот министер за одбрана, Пит Хегсет, одговори дека Вашингтон очекува значително поголем финансиски придонес од европските земји.

„Сакаме Европа да преземе одговорност, да го финансира и да го носи товарот. Ова се богати земји со економија вредна 20 трилиони долари во споредба со 2 трилиони долари. Европа може да ја преземе таа одговорност, може да ја финансира, што го направија преку нашата иницијатива PURL и нашата Европска команда“, рече Хегсет.

„Ако е толку важно за Европа, а јас разбирам зошто е – поради руската инвазија и храброста на Украинците – тогаш европските земји треба да платат за тоа.“

Потврда од Министерството за одбрана

Фактот дека програмата USAI не е финансирана во тековниот предлог за буџет го потврди и вршителот на должноста контролор на Министерството за одбрана, Џулс Херст. „Точно така. Нема пари за USAI во овој буџет“, рече Херст кратко како одговор на прашањето на сенаторот.

Што е Иницијативата за безбедносна помош на Украина?

Иницијативата за безбедносна помош на Украина (USAI) е програма за воена помош воспоставена за време на администрацијата на Џо Бајден. Таа му овозможува на Пентагон да набавува опрема за украинските вооружени сили директно од американските одбранбени компании.

Судбина на претходно одобрениот пакет

На расправата се дискутираше и за пакетот помош од 400 милиони долари во рамките на USAI, кој Конгресот на САД го одобри уште во декември 2025 година како дел од Законот за овластување за национална одбрана. Министерот Хегсет потврди дека овие средства, чија распределба е во тек, се деблокирани на 28 април оваа година.