Маѓар го назначи братот на неговата сопруга за министер; па се правда: „Неговото искуство и работа се несомнени“

Идниот премиер на Унгарија, Петер Маѓар, го назначи Мартон Мелетеј-Барна за министер за правда, потег што предизвика критики поради фактот што тој е брат на сопругата на Маѓар.

Ова назначување беше особено критикувано од членовите на наскоро опозициската партија Фидес, која беше на власт 16 години сè додека Маѓарите не победија на изборите одржани во април.

Поради критиките што ги доби, Маѓар одлучи да објави на социјалната мрежа X, каде што објави видео во кое го оправдува назначувањето на братот на неговата сопруга на оваа позиција.

„Идниот министер за правда има несомнена домашна и меѓународна кариера, висококвалитетна работа и јасна визија. Тој е дел од нашето движење за промена на режимот од самиот почеток, обликувајќи ги и иницирајќи ги нашите активности и програма. Долго откако се приклучи на нашата заедница, го спои својот живот со животот на мојата сестра. Затоа сметам дека е особено важно неговата работа да биде што е можно појавна и сите негови одлуки да бидат транспарентни“, рече Маѓар.

Тој додаде дека фактот што тие се поврзани на лично ниво, односно дека Мелетеи-Барна е во брак со неговата сестра, е „посебна дилема“, но дека сепак се одлучил за ова назначување.

Сепак, тој истакна дека неговата сестра, која била судија, ќе биде суспендирана од судскиот систем поради „разбирливи загрижености“.

Мелетеи-Барна е адвокат и универзитетски колега на идниот премиер на Унгарија. Тој беше еден од десетте основачи на партијата Тиса кога беше формирана во 2020 година и беше правен директор на партијата.

Тој, исто така, извршуваше голем број други функции во партијата што бараа правна експертиза, како што е водење на разни подединици или дејствување како претставник на партијата.