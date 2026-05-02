Германски министер за повлекувањето на американските трупи: „Беше очекувано“

Откако САД објавија повлекување на 5.000 американски војници од Германија, германскиот министер за одбрана Борис Писториус ги повика европските сојузници да преземат поголема одговорност за сопствената безбедност. Германија е дом на најголемиот број американски воени бази во Европа, со околу 35.000 активни војници, и служи како клучен центар за обука, објавува Гардијан.

Реакција на германскиот министер

Писториус рече дека присуството на американските сили во Европа е „во наш интерес и во интерес на Соединетите Американски Држави“. Сепак, тој додаде: „Беше предвидливо дека САД ќе повлечат трупи од Европа, вклучително и Германија“.

Повлекување во следната година

Пентагон во петокот соопшти дека се очекува повлекувањето на трупите да биде завршено во следните шест до 12 месеци. Соопштението дојде во услови на јавна расправија меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и германскиот канцелар Фридрих Мерц, откако европскиот лидер рече дека Иран ги „понижил“ Соединетите Американски Држави.

Зајакнување на одбранбените капацитети

Писториус рече дека Германија е „на вистинскиот пат“ во преземањето чекори за зајакнување на одбранбените капацитети на земјата. Тој ги истакна проширувањето на нејзините вооружени сили, Бундесверот, побрзата и пообемна набавка на опрема и изградбата на инфраструктура.