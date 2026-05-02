Каде сè се стационирани американски војници во Европа?

Соединетите Американски Држави повлекуваат 5.000 војници од сојузничката на НАТО Германија, објави Пентагон во петокот, по јавната расправија околу војната со Иран меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и канцеларот Фридрих Мерц.

Ова е најконкретната најава досега за намалување на американското воено присуство во Европа и доаѓа по месеци поплаки од Вашингтон дека регионот не прави доволно за да ги поддржи Американците во Иран и да ја обезбеди сопствената безбедност.

Следниве се некои од клучните детали за американското воено присуство во Европа, како што објави Ројтерс.

Колку американски војници има во Европа?

Соединетите Американски Држави имаа приближно 68.000 активни воени лица трајно стационирани во своите прекуокеански бази во Европа од декември 2025 година, според податоците од Центарот за податоци за одбранбена работна сила на САД (DMDC).

Тоа не ги вклучува ротационите сили распоредени во операции за распоредување и вежби. Американската војска е распоредена во 31 постојана база и 19 дополнителни воени локации до кои Министерството за одбрана има пристап од март 2024 година, според конгресниот извештај.

Што прават американските сили во Европа?

Европската команда на САД (USEUCOM) ги надгледува американските воени операции низ Европа, работејќи со сојузниците на НАТО преку шест команди што ги претставуваат Армијата, Морнарицата, Воздухопловните сили, Морнаричкиот корпус, Силите за специјални операции и новоформираните Вселенски сили. Компонентите се со седиште во Германија и Италија и се фокусираат на одговор на кризи и безбедносна соработка низ Европа и Африка.

Каде се стационирани овие војници?

Американските војници се стационирани во повеќе од десетина европски земји, главно во Германија, Италија и Велика Британија.