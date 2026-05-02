Каде сè се стационирани американски војници во Европа?
Соединетите Американски Држави повлекуваат 5.000 војници од сојузничката на НАТО Германија, објави Пентагон во петокот, по јавната расправија околу војната со Иран меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и канцеларот Фридрих Мерц.
Ова е најконкретната најава досега за намалување на американското воено присуство во Европа и доаѓа по месеци поплаки од Вашингтон дека регионот не прави доволно за да ги поддржи Американците во Иран и да ја обезбеди сопствената безбедност.
Следниве се некои од клучните детали за американското воено присуство во Европа, како што објави Ројтерс.
Колку американски војници има во Европа?
Соединетите Американски Држави имаа приближно 68.000 активни воени лица трајно стационирани во своите прекуокеански бази во Европа од декември 2025 година, според податоците од Центарот за податоци за одбранбена работна сила на САД (DMDC).
Тоа не ги вклучува ротационите сили распоредени во операции за распоредување и вежби. Американската војска е распоредена во 31 постојана база и 19 дополнителни воени локации до кои Министерството за одбрана има пристап од март 2024 година, според конгресниот извештај.
Што прават американските сили во Европа?
Европската команда на САД (USEUCOM) ги надгледува американските воени операции низ Европа, работејќи со сојузниците на НАТО преку шест команди што ги претставуваат Армијата, Морнарицата, Воздухопловните сили, Морнаричкиот корпус, Силите за специјални операции и новоформираните Вселенски сили. Компонентите се со седиште во Германија и Италија и се фокусираат на одговор на кризи и безбедносна соработка низ Европа и Африка.
Каде се стационирани овие војници?
Американските војници се стационирани во повеќе од десетина европски земји, главно во Германија, Италија и Велика Британија.
Германија – Најголемата американска база во Европа е воздухопловната база во близина на германскиот град Рамштајн, каде што се стационирани војници од 1952 година. Во јужна Германија, гарнизонот Баварија на американската армија, со седиште во Графенвер, е главен центар за обука на силите во Европа. Според DMDC, од декември 2025 година, во Германија имало 36.436 активни војници стационирани, поделени во пет гарнизони.
Италија – Американскиот воен персонал е стациониран во Италија од крајот на Втората светска војна и вклучува дивизии од Армијата, Морнарицата и Воздухопловните сили. Податоците на DMDC покажуваат дека Италија била домаќин на 12.662 активни војници во базите во Виченца, Авијано, Неапол и Сицилија на крајот од 2025 година.
Велика Британија – Американските сили во Обединетото Кралство броеле 10.156 војници во декември минатата година, стационирани во три бази, во кои се сместени претежно воздухопловни сили.
Шпанија – Земјата е домаќин на бази на морнарицата и воздухопловните сили на САД во близина на Гибралтарскиот теснец. Податоците на DMDC покажуваат дека од декември 2025 година, во Шпанија имало 3.814 војници на активна должност кои биле трајно стационирани.
Полска – Полска е домаќин на 369 војници на активна должност кои биле трајно стационирани, како и околу 10.000 членови на ротациони сили финансирани преку Европската иницијатива за одвраќање, според DMDC и Конгресната истражувачка служба. Персоналот е сместен во четири бази со привремен пристап на САД.
Романија – Слично на Полска и другите земји од поранешниот комунистички блок, Романија е домаќин на ротационо присуство на американските сили со 153 трајно распределени војници, според DMDC и Конгресната истражувачка служба. Базите до кои САД имаат пристап вклучуваат воздухопловната база Михаил Когалничеану, Кампија Турзи и воздухопловната база Девеселу.
Унгарија – САД спроведуваат ротациони распоредувања на сили и вежби во Унгарија. DMDC во декември изјави дека земјата е домаќин на 77 војници на трајна должност стационирани во две бази, Кечкемет и воздухопловната база Папа.