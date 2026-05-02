Иранска активистка и добитничка на Нобелова награда доживеа срцев удар во затвор

Добитничката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади е хоспитализирана во Иран по „катастрофално влошување на нејзиното здравје“, вклучително и „срцев удар“, соопшти фондацијата управувана од нејзиното семејство. Секретарот на Норвешкиот Нобелов комитет, кој ѝ ја додели наградата на Мохамади за 2023 година, изрази загриженост во четвртокот дека состојбата на иранската активистка за човекови права се влошува откако таа доживеа срцев удар во затвор.

Мохамади, во своите 50-ти години, ја доби наградата додека беше во затвор за нејзината кампања за промовирање на правата на жените и укинување на смртната казна во Иран.

Итна хоспитализација во Занџан

Активистката „денес беше итно префрлена во болница во Занџан по катастрофално влошување на нејзиното здравје, вклучувајќи две епизоди на целосно губење на свеста и тежок срцев удар“, соопшти Фондацијата Наргес Мохамади во соопштение на својата веб-страница во петокот. Ројтерс не можеше веднаш да ја потврди изјавата.

Мохамади беше осудена на нова затворска казна од седум и пол години, соопшти фондацијата во февруари, неколку недели пред САД и Израел да започнат војна против Иран. Нобеловиот комитет потоа го повика Техеран веднаш да ја ослободи.

Таа беше уапсена во декември откако ја осуди смртта на адвокатот Хосров Аликорди. Обвинителот Хасан Хематифар им рече на новинарите дека таа дала провокативни забелешки на комеморацијата на Аликорди во североисточниот град Машхад и ги охрабри присутните „да скандираат слогани што ги кршат нормите“ и „го нарушуваат јавниот ред“.