Земјотрес кај Зеница во БиХ, голем број граѓани излегоа на улица

Земјотрес ја погоди територијата на Босна и Херцеговина, а почувствуван е во многу градови.

ЕМСЦ, прво јави за земјотрес од 5,4 степени според Рихтер, но подоцна намали на 4,7. Сепак, бројни сведоштва на оваа страница од граѓаните од речиси половина Босна и Славонија во Хрватска, велат дека го почувствувале тресењето и излегле надвор.

Тресењето на земјата го почувствуваа и граѓаните на Сараево, но и Зеница, Купрес, Тузла, Градачац и многу други градови.

Според првите информации од веб-страницата ЕМСЦ, јачината на земјотресот е 5,4 степени според Рихтеровата скала.

Исто така, според првичните информации, епицентарот на земјотресот бил на 10 километри северозападно од Зеница на длабочина од девет километри.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NiBF1ij7vH

— EMSC (@LastQuake) December 30, 2023