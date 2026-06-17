Музика, патриотизам, вештачка интелигенција… Гламурозна прослава на ВМРО-ДПМНЕ во Струмица

17/06/2026 21:02

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ вечерва во Струмица со гламурозна сценографија одбележува 36 години од основањето на партијата. На сецната провејуваат патриотски песни, а беа прикажани и сцени од историски личности анимирани со алатките на вештачка интелигенција, како и документарен филм за досегашниот развој на партијата од нејзините почетоци во независна Мкаедонија.

Мицкоски викендов ги повика сите членови, симпатизери, поддржувачи и сите граѓани да се придружат на големиот народен собир по повод 36-от роденден на партијата на 17 јуни, во 20:00 часот, на стадионот „Младост“ во Струмица. 

– Пред 36 години беше создадена идеја која стана симбол на борбата за слободна, независна и достоинствена Македонија. Идеја која ги обедини сите оние кои веруваа дека оваа држава има право на сопствен пат, на сопствен глас и на сопствена иднина. Денес, 36 години подоцна, го одбележуваме патот што заедно го изодевме, сите предизвици што ги надминавме и сите победи кои ги остваривме како народ – рече Мицкоски во видео пораката, која беше објавена на неговиот профил на Фејсбук.

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