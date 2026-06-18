„Пепко“ влегува на македонскиот пазар – од денес ги отвора своите продавници во Рамстор мол и во Капитол мол
Pepco од денес (18 јуни) ги отвора првите продавници на македонскиот пазар во Рамстор мол и во Капитол мол во Скопје, носејќи го еден од најголемите паневропски дисконти со широка понуда во 19-та земја. Отворањето го означува дебито на Pepco на македонскиот пазар и им нуди на потрошувачите нова дестинација за стилски секојдневни потреби со најдобра комбинација на цена и квалитет.
„Македонскиот пазар одамна е на нашата мапа. Ова е природен чекор во нашиот развој по успешното работење на нашите продавници и во Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Грција, и со задоволство потврдуваме дека ова ќе биде нашата деветнаесетта европска земја. Целта на Pepco е да им го олесни секојдневниот живот на потрошувачите, нудејќи модерни производи за домот и гардеробата по најдобри можни цени,“ изјави Марчин Станко, извршен директор за Централна и Источна Европа и Централни операции во Pepco. „Нашите тимови веќе работат со партнери за да обезбедат отворање што ќе ги воодушеви купувачите во Македонија. При избор на локација, клучно е за нас да бидеме блиску до потрошувачите, без разлика дали се работи за трговски паркови, трговски центри или продавници на главните улици.“
На денот на отворањето, потрошувачите ќе откријат широка и разновидна понуда за домот и целото семејство: од декор и кујнски основи до детска облека и мода за возрасни – секогаш во тренд и секогаш по многу ниски цени. Распоредот на продавниците на Pepco е интуитивен и пријателски настроен кон семејствата за секоја посета да биде лесна и пријатна. Pepco управува со самопослужни продавници со просечен продажен простор од 500 м², и во големи и во средни градови.
Отворањето на нов малопродажен бренд е исто така можност за искусни вработени кои сакаат да ги развијат своите вештини во меѓународна компанија со високи организациски и културни стандарди.
(Комерцијален текст)