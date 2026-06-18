„Пепко“ влегува на македонскиот пазар – од денес ги отвора своите продавници во Рамстор мол и во Капитол мол

18/06/2026 10:58

Pepco од денес (18 јуни) ги отвора првите продавници на македонскиот пазар во Рамстор мол и во Капитол мол во Скопје, носејќи го еден од најголемите паневропски дисконти со широка понуда во 19-та земја. Отворањето го означува дебито на Pepco на македонскиот пазар и им нуди на потрошувачите нова дестинација за стилски секојдневни потреби со најдобра комбинација на цена и квалитет.

За многу луѓе низ Европа, Pepco стана продавница што не се пропушта при пазарење: место каде што купувачите, особено семејствата со ограничен буџет, можат да најдат инспирација за својот дом и гардероба без да ги напрегаат финансиските средства. Во земјите од Централна и Источна Европа, Pepco има стабилна лидерска позиција како бренд за детска и женска облека и производи за домаќинство, познат на повеќе од 90% од жените. Со повеќе од триесет милиони трансакции секој месец и четири илјади веќе отворени продавници во осумнаесет европски земји, доаѓањето на Pepco во Македонија е момент што многу локални потрошувачи долго време го очекуваа.
 

 

„Македонскиот пазар одамна е на нашата мапа. Ова е природен чекор во нашиот развој по успешното работење на нашите продавници и во Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Грција, и со задоволство потврдуваме дека ова ќе биде нашата деветнаесетта европска земја. Целта на Pepco е да им го олесни секојдневниот живот на потрошувачите, нудејќи модерни производи за домот и гардеробата по најдобри можни цени,“ изјави Марчин Станко, извршен директор за Централна и Источна Европа и Централни операции во Pepco. „Нашите тимови веќе работат со партнери за да обезбедат отворање што ќе ги воодушеви купувачите во Македонија. При избор на локација, клучно е за нас да бидеме блиску до потрошувачите, без разлика дали се работи за трговски паркови, трговски центри или продавници на главните улици.“

На денот на отворањето, потрошувачите ќе откријат широка и разновидна понуда за домот и целото семејство: од декор и кујнски основи до детска облека и мода за возрасни – секогаш во тренд и секогаш по многу ниски цени. Распоредот на продавниците на Pepco е интуитивен и пријателски настроен кон семејствата за секоја посета да биде лесна и пријатна. Pepco управува со самопослужни продавници со просечен продажен простор од 500 м², и во големи и во средни градови.

Отворањето на нов малопродажен бренд е исто така можност за искусни вработени кои сакаат да ги развијат своите вештини во меѓународна компанија со високи организациски и културни стандарди.

(Комерцијален текст)

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