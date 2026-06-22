Мерц: Црна Гора практично е подготвена да влезе во ЕУ

Црна Гора е практично подготвена да се приклучи на Европската унија, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц по дводневниот самит на лидерите на ЕУ во Брисел. Според него, ситуацијата во Западен Балкан се разликува од онаа во Украина.

„Преговараме за членство во ЕУ со овие земји речиси 20 години, а барем една од нив, Црна Гора, е практично подготвена за пристапување“, рече германскиот канцелар.

Тој додаде дека повеќето преговарачки поглавја се веќе завршени и дека Црна Гора „веќе може да влезе во последната фаза“ од процесот на пристапување.

Како што истакна, клучното прашање е дали земјите од Западен Балкан треба да се приклучат на ЕУ одеднаш или една по една.

„Постојат добри причини да се тврди дека сите треба да се приклучат истовремено. Но, постојат и добри причини да се тврди дека треба да се приклучат една по друга. Ќе разговараме за ова на следниот состанок на Европскиот совет. Предлозите се на маса, а многу колеги се благодарни што се движиме подалеку од фрустрацијата што ја доживеавме минатата година кога го одржавме последниот самит на Западен Балкан тука во Брисел и никој навистина не знаеше што да прави со земјите од Западен Балкан или како да го движи процесот напред“, рече Мерц.

Тој додаде дека тој и францускиот претседател Емануел Макрон се обидуваат да излезат од овој маѓепсан круг и да изнесат предлог за тоа како може да се постигне напредок по ова прашање.

Европскиот совет објави дека лидерите на ЕУ ќе одржат стратешка дискусија за проширувањето и внатрешните реформи на нивниот состанок во октомври 2026 година, наведувајќи го обновениот моментум во процесот на пристапување и потсетувајќи на обврските утврдени во Декларацијата од Гранада.

Во своите заклучоци усвоени по самитот од 18-19 јуни во Брисел, Европскиот совет, исто така, го поздравува Самитот ЕУ-Западен Балкан одржан во Тиват, истакнувајќи дека тој придонел за обновениот моментум на процесот на проширување.