Свети Стефан по пет години се враќа со лежалки од 240 евра на ден

Град-хотел Свети Стефан, по пет години, се враќа на светската туристичка мапа на 1 јули, а според компанијата „Адриатик пропертис“, од сите хотели на Аман во светот, Аман Свети Стефан моментално е прв по бројот на резервации, пишува црногорскиот портал Вијести.

Компанијата потврди дека сè е подготвено за пристигнување на гостите и дека ќе почнат со работа и два светски познати ресторани, „Зума“ и „Намос“, кои ќе бидат достапни за гостите на елитното одморалиште.

Две лежалки и чадор за сонце чинат 240 евра на ден

Вила Милочер, која ги прими своите први гости на 22 мај, е практично распродадена, а голем спа центар на плажата Квинс е исто така достапен за гостите. Закупецот ги отвори и плажите, па, во согласност со договорот постигнат со црногорската влада, плажата Квинс е резервирана за гостите на хотелот од 8 до 20 часот.

На плажата Велика Милочерска, или Кралска плажа, дел од мебелот е резервиран за локалното население, а изнајмувањето сет лежалки со чадор и услуга ќе чини 240 евра. Отворена е и Западна плажа Свети Стефан, каде што дел од мебелот е исто така наменет за локалното население, а изнајмувањето две лежалки и чадор ќе чини 240 евра.

Владата усвои предлог за условите за спогодба со закупецот „Адриатик Пропертис“ со цел да се избегне евентуална штета што надминува 100 милиони евра и да се овозможи повторно отворање на комплексот.

Мештаните се бунат поради оградата

Враќањето на оградата на Кралската плажа предизвика револт кај локалното население. Членовите на Советот на локалната заедница Свети Стефан неодамна поднесоа кривична пријава до Општинскиот државен обвинител во Котор против компанијата „Адриатик Пропертис“ и други државни и општински органи. Тие се осомничени за кривични дела кршење на слободата на движење и неспроведување на судска одлука.

Како што објаснија, жалбата следела откако закупецот, спротивно на правосилна пресуда, повторно поставил огради што го спречуваат преминувањето по шеталиштето од Свети Стефан до паркот Милочер од 8 до 20 часот. Минатата недела, Месната заедница поднесе барање до Општинската инспекција на општина Будва за отстранување, како што тврдат, на јавното шеталиште, на нелегално поставен објект.

„Со ова бараме да отстраните нелегално поставен објект – ограда со порта – од јавната површина, пешачката патека по должината на плажата Кралица во Милочер. Патеката е регистрирана во катастарот како сопственост на државата Црна Гора со намена „шеталиште“. Бараме да овозможите пешачки премин, кој во моментов е оневозможен“, се наведува во барањето доставено до Вијести.

Шест децении луксуз

Историјата на популарниот Свец, уникатен хотел кој со децении го привлекуваше светскиот џет-сет и политичката елита, започна за време на комунистичката ера. Ова необично рибарско село Паштров, средновековна тврдина која со векови им се спротивставувала на освојувачите, на 13 јули 1960 година беше трансформирано во модерно летно одморалиште кое брзо стана синоним за луксуз. На овој 13 јули, градскиот хотел ќе го прослави својот 66-ти роденден.

Иницијативата рибарското село да се претвори во луксузен градски хотел дојде од самиот врв на Југославија во 1950-тите, како што напиша долгогодишниот туристички работник, покојниот Владо Дулетиќ, во својата книга „Будва, од мит ​​до реалност“.

„Според моите сеќавања, идејата првпат ја предложил тогашниот висок федерален функционер Едвард Кардељ. Неговиот предлог бил целосно поддржан од Блажо Јовановиќ, тогаш првата политичка фигура во Црна Гора, како и нашите познати сликари Петар Лубарда и Мило Милуновиќ“, се наведува во книгата.

Идејата на Кардељ беше реализирана во 1960 година со отворањето на градскиот хотел. „Со трансформацијата на старото рибарско село во современ, првокласен туристички објект, почнува да се пишува поновата историја на Свети Стефан. Само четири години по неговото отворање, њујоршкото списание „Лајф“ го вклучи Свети Стефан меѓу десетте најексклузивни хотели во светот, а во 1972 година ја доби највисоката меѓународна туристичка награда, „Златното јаболко“. Покрај тоа, во 1980 година, Свети Стефан стана носител на највисокото државно признание на СФРЈ – наградата АВНОЈ“, пишува Дулетиќ.