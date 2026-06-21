Протестите во Албанија на точка без враќање. Ултиматум до Рама денеска да поднесе оставка (Галерија)

Десетици илјади демонстранти маршираа во саботата низ главниот град на Албанија, Тирана, на еден од најголемите митинзи досега против проектот за луксузен одморалиште поврзан со претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, кој стана громобран за гнев поради наводната корупција.

Од крајот на мај, демонстрантите се собираат секоја вечер за да се спротивстават на планираната изградба на хотелски комплекс поврзан со ќерката на Трамп, Иванка, и нејзиниот сопруг Џаред Кушнер, на заштитен дел од брегот.

Албанци од Европа и Америка пристигнаа во главниот град на Албанија со авион, од Грција, Косово и секој агол од албанската територија со автобус и автомобил. Тие ја „опседнаа“ канцеларијата на премиерот и изјавија дека доколку Рама не поднесе оставка, ќе ги ескалираат протестите со окупирање на владини згради.

Мавтајќи со албански и американски знамиња, демонстрантите пуштија црвени балони и скандираа „Албанија не е на продажба“, слоган проектиран на фасадата на канцеларијата на премиерот.

Ако за време на вчерашното невидено по обем и моментум собирање – според некои проценки, надмина 100-150.000 – Албанци од целиот свет, демонстрантите направија демонстрација на сила, бидејќи утрово очите на сите во Тирана се насочени кон вечерва, кога нивниот „ултиматум“ до премиерот да ја напушти функцијата истекува во 19 часот по локално време.

Со оглед на тоа што Рама вчера им кажа дека нема да поднесе оставка, ниту да ја откаже контроверзната инвестиција, реакцијата на сите оние кои инсистираат дека доколку нивното барање не биде исполнето, ќе ги ескалираат своите протести се очекува со нетрпение.

„Ние не сме против развојот на земјата; ние сме против ароганцијата и недостатокот на транспарентност околу проектите што влијаат на нашите животи“, рече Алма, студентка по природни науки.

Одморалиштето поддржано од Кушнер, заедно со друг планиран развој на блискиот остров Сазан, ќе се наоѓа во близина на клучните места за размножување на птиците преселници во заштитеното подрачје Вјоса-Нарта, вклучувајќи ги и јата фламинга.

Загриженоста за животната средина се спои со поширок гнев кон премиерот Еди Рама, кого демонстрантите го обвинуваат за нетранспарентнидоговори по должината на брегот. Многумина сега велат дека ќе останат на улиците додека тој не поднесе оставка.

Рама, кој остана пркосен, на состанок на партијата изјави дека нема да се повлече и тврдеше дека контроверзноста е повеќе поттикната од името на Кушнер и „сенката на Трамп“ отколку од самиот проект.

Двете страни, демонстрантите и Рама, остануваат заглавени во својата непопустливост, а политичките набљудувачи во Албанија не гледаат излез.

Дали ќе продолжат, како што најавија, да ги окупираат владините згради и парламентот, со што ќе го парализираат функционирањето на владата и државниот апарат, и како ќе реагира Рама на оваа ситуација?

Дали ќе ја испрати полицијата да ги избрка демонстрантите, со ризик да ескалираат во општ конфликт или дури и пожар, со оглед на тоа што протестите се проширија низ цела Албанија? Дали ќе им дозволи да викаат на плоштадите додека не се заморат и не се вратат дома поразени?

Дали сите тие, а ги има илјадници, имигранти во странство, кои патуваа за да бараат премин кон „нова Албанија“, ќе се вратат без работа во земјите од Европа и Америка?

Меѓутоа, досега „фламинго револуцијата“ не покажува знаци на смирување, ниту пак има политичка платформа за да покаже дека би претставувала алтернатива на Еди Рама, кого сака да го отстрани. Исто како што Рама нема план за излез од кризата што не ја предвиде од самиот почеток, а сега не може да го „собере“.

Вечерва е можеби најкритичната ноќ за Албанија од март 1997 година, кога избувна бунтот против Сали Бериша поради пирамидалните штедилници.