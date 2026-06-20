Два земјотреси го погодија Kрит, туристите итно евакуирани

Грчкиот остров Крит беше погоден од два земјотреси со јачина од 4,6 и 5,3 степени, со разлика од неколку минути, денес околу пладне. Епицентарот е регистриран на длабочина од 14 километри под морското дно во близина на островчето Гавдос, јужно од Крит.

Според порталот Cretalive, потресите се почувствувале низ целиот остров, вклучувајќи ги и градовите Ретимно и Ханија. Грчката полиција патролирала, но засега нема извештаи за материјална штета.

Грчките медиуми јавуваат дека туристите во областа се итно евакуирани како мерка на претпазливост и поради ризикот од лизгање на земјиштето.