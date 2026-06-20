Невреме со град ги зафати Словенија и Австрија

20/06/2026 20:02

Силни грмотевици придружени со град погодија денес неколку австриски федерални покраини, а појасот на бура се помести над Словенија во раните попладневни часови. Црвено предупредување е издадено во Австрија, додека Словенечката агенција за животна средина (Арсо) го зголеми предупредувањето на портокалово за североистокот на земјата поради можноста за бури, обилни дождови и град, објавуваат Heute и 24ur.com.

Црвен аларм во Австрија
Во Австрија, службата за предупредување од бури издаде црвен аларм за Тирол, Салцбург, Долна Австрија, Штаерска и Корушка. Пожарникарите имаа бројни интервенции, а некои настани, како што е фестивалот во Грац, мораа да бидат откажани. Сериозноста на бурата е потврдена од видео од Никласдорф во округот Леобен, каде што падна град, а земјата брзо побеле со ледени наслаги, потсетувајќи на снежна покривка.

Бурата пристигна во Словенија
По Австрија, силен систем на бури ја погоди словенечка Корушка и дел од Штаерска и го продолжи своето патување кон југ. Поради силните ветрови, дрво падна во Марибор. Градските пожарникари интервенираа, ја обезбедија локацијата и го исекоа и отстранија дрвото од патот.

Штети предизвикани од ветерот се регистрирани и во општините Хоче-Сливница, Вуженица и Словењ Градец.

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