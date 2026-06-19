Во рамките на Светскиот форум „Иницијатива за идни инвестиции“ (ФИИ) што се одржува во Рим, премиерот Еди Рама учествуваше во разговор со водителката и дописничка на Си-Ен-Ен, Елени Ѓокос, каде што зборуваше за актуелните геополитички случувања, процесот на европска интеграција на Албанија и перспективите за стратешки инвестиции во земјата. За време на дискусијата Рама го обвини Си-Ен-Ен дека не е објективен извор, мислејќи на едно претходно остро интервју со него на американската телевизиска мрежа.

Новинарката Ѓокос му рече: „Ќе поставам брзи прашања. Да или не? Дали земјиштето веќе е купено од инвеститори?“

Еди Рама одговори: „Проблемот не се прашањата. Проблемот е како се поставуваат овие прашања и сакам да го кажам тоа затоа што секогаш го кажувам и имам можност да го кажам. Бев поканет на Си-Ен-Ен на интервју и всушност многу со право, сите оние кои мислат поинаку имаа свој временски простор, но водителката што ме покани на интервјуто објави на својот профил изјава што беше навредлива, не критичка, туку навредлива кон мене, е навистина нешто. Затоа мислам дека Албанија ѝ должи на изгубената душа обврска да дојде, да ги бакне птиците и да се покае и ние ќе го направиме тоа.

Не зборувајте за ова бидејќи ме потсетувате дека сте од Си-Ен-Ен и жал ми е што морам да кажам дека на тежок начин научив дека не сте објективен извор, но бидејќи сте Гркинка, се чувствувам принуден да бидам повнимателен. Да, земјиштето го купија инвеститори. Да, тоа е приватно земјиште. Да, се спроведува проценка на влијанието врз животната средина. Да, нема одобрен проект. Да, сè уште нема дозвола за градба. Ако на социјалните медиуми им биде дозволено да прават што сакаат, Европа ќе се урне навнатре и тогаш сите тие ракетни и оружени штитови ќе бидат безвредни бидејќи нема да имаат што да заштитат“.

Новинарката Ѓокос: „Премиере, многу скоро, Европската комисија предупреди дека мора да ги почитувате еколошките правила, а имате и проблем со протестите. Како ќе ја промените пораката за да резонира со протестите и демонстрантите и да се осигурате дека Комисијата е на ваша страна?“

Еди Рама: „Имам вести за вас. Поголемиот дел од албанскиот народ го сака проектот. Онаму каде што ќе се развива проектот е град, огромното мнозинство со нетрпение го очекува проектот и нема протести. Заедницата каде што ќе се одвива овој развој го сака проектот. Значи, она што го гледате не е баш она што се случува. Има негодување, разбирам, но кога ќе стивне и кога ќе испратам многу посебна покана до Си-Ен-Ен да дојде на отворањето, сите ќе бидат среќни и сигурен сум, сигурен сум дека тоа ќе биде одлична шанса Си-Ен-Ен да се искупи“.

Новинарката Ѓокос: „Да се ​​искупи? Нашата работа е да поставуваме прашања“.

Еди Рама: „Да, тоа е искупувачки. Мора да ја искупите Албанија, албанскиот народ, дури и птиците. Ви треба момент да си простите, бидејќи птиците, водата, дрвјата и сè друго ќе биде многу подобро отколку што е денес. Проектот има за цел да има нето позитив со 25% повеќе зеленило отколку денес. Денес водите на лагуната се загадени и ние всушност дизајнираме друг систем за водите повторно да бидат чисти, како што велите во Соединетите Американски Држави. Не повторно големи, но повторно чисти!“