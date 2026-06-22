Голем пожар кај Мостар, гори отпад, се шири црн чад (видео)

Поради големиот пожар на местото за отстранување на отпад во близина на Мостар, кој ги зафати и службените простории и местото за отстранување на гуми, квалитетот на воздухот е сериозно загрозен, па затоа градските служби издадоа предупредување до граѓаните и им препорачаа да избегнуваат престој на отворено.

Пожарникари од Мостар со неколку возила, припадници на вооружените сили на Босна и Херцеговина со цистерни го гаснат пожарот од утрово, а во гаснењето од воздух беше вклучен и авионот „Ер Трактор“.

Градот Мостар предупреди дека материјалите горат во подлабоки слоеви на депонијата, па густ чад со нездрави честички се шири кон населбите.

На граѓаните им се препорачува да не излегуваат доколку не мораат, да избегнуваат сите активности на отворено во пошироката близина на депонијата и да ги затворат прозорците и вратите на куќите и становите. Посебна претпазливост се препорачува во текот на ноќта и наутро, кога чадот се спушта поблиску до земјата поради временските услови.

На граѓаните во близина на депонијата им беше советувано и да не користат вода од отворени бунари и извори додека надлежните санитарни и епидемиолошки служби не потврдат дека е безбедна за употреба.

Пожарот избувна рано утрово. Во текот на денот, се прошири на магацинот и другите деловни објекти на депонијата. Исто така, го зафати и магацинот со стари гуми. На местото на пожарот се слушнаа и експлозии, за кои локалните медиуми објавија дека доаѓаат од цилиндри за гас.

Сите вработени на депонијата се евакуирани. На местото на настанот пристигна и градоначалникот на Мостар, Марио Кордиќ, а федералното Министерство за животна средина и туризам побара да се преземат сите мерки за намалување на последиците врз луѓето и животната средина.