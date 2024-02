Зеленски во важен момент го разреши командантот на армијата. Објавено кој ќе го замени

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го разреши Валериј Залужни, врховен командант на украинската армија. Зеленски на социјалните мрежи објави заедничка фотографија на која се ракува со генералот Валериј Залужни.

Ова е најзначајната промена во украинското воено раководство од рускиот напад врз Украина во февруари 2022 година. Оваа промена во военото раководство доаѓа во тешко време за Украина на линијата на фронтот, бидејќи војниците се соочуваат со сериозен недостиг на муниција.

„Се сретнав со генералот Валериј Залужни. Му се заблагодарив за две години бранење на Украина. Разговаравме за обновата што им е потребна на Вооружените сили на Украина. Разговаравме и за тоа кој би можел да биде дел од обновеното раководство на вооружените сили на Украина“, стои во соопштението на украинскиот претседател.

„Сега е време за такво обновување. Му предложив на генералот Залужни да остане дел од тимот. Дефинитивно ќе победиме! Слава на Украина“, најави Зеленски.

Кусо потоа, Зеленски објави дека го назначил генералот Олександр Сирски, поранешен командант на копнените сили на украинската армија, на позицијата што ја држи Залужни до ден-денес.

