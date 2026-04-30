Слободата на печатот во светот нагло опадна. САД тоне помеѓу Боцвана и Панама

Слободата на печатот го достигна најниското ниво во последните 25 години, предупредија во четврток „Репортери без граници“, посочувајќи на општо влошување, од Соединетите Американски Држави, каде што нападите на Доналд Трамп станаа „систематски“, до Саудиска Арабија, која погуби новинар во 2025 година.

Повеќе од половина од земјите во тешка ситуација

„За прв пат во историјата“, рангирањето оваа година, кое првпат беше создадено во 2002 година, покажува дека „повеќе од половина од земјите во светот (94) се во „тешка“ или „многу сериозна“ ситуација, додека во 2002 година тие беа малцинство од 13,7 проценти“, пишува RSF, чие рангирање има пет нивоа, од „многу сериозна“ до „добра“.

Во исто време, процентот на населението што живее во земја каде што слободата на медиумите е оценета како „добра“ падна од 20 проценти на „помалку од 1 процент“. Само седум северноевропски земји, предводени од Норвешка, спаѓаат во таа категорија.

„Во последните 25 години, просечниот резултат за сите проучувани земји никогаш не бил толку низок“, додава организацијата.

САД паднаа на 64-то место

Соединетите Американски Држави, кои спаѓаат во категоријата „проблематична ситуација“, паднаа за седум места на 64-то место и сега се наоѓаат помеѓу Боцвана и Панама.

Покрај нападот на републиканскиот претседател врз печатот, што е „систематска практика“, РСФ пишува дека ова резултирало со притворање и последователна депортација на салвадорскиот новинар Марио Гевара, кој ги осуди апсењата на мигрантите во Соединетите Американски Држави, и драстично намалување на финансирањето за американско меѓународно аудиовизуелно емитување.

Повеќекратни пречки

„Нападите врз новинарите се менуваат. Новинарите сè уште се убиваат, новинарите сè уште се затвораат, но притисоците сега се економски, политички и правни“, изјави за АФП Ан Боканде, уредничка на Репортери без граници (RSF).

Иако влошувањето на ситуацијата се објаснува со вооружени конфликти, организацијата исто така укажува на консолидацијата на политичките режими во последните години. RSF го истакнува драматичното влошување на ситуацијата во Ел Салвадор (143-то место), кој падна за 105 места од 2014 година, и започнувањето војна против криминалните банди Мара, и Грузија (135-то место), која падна за 75 места од 2020 година поради „забрзување на репресијата“.

Најголемото влошување во 2025 година е забележано во Нигер (120-то место, пад од 37 места), симбол на „влошувањето на слободата на печатот во Сахел во последните години“, поради „напади од вооружени групи и владејачка хунта“, пишува Репортери без граници.

„Некои земји некогаш беа светилници на слободата на печатот, но таа значително се влоши со доаѓањето на власт на воените режими, како во Мали (121-во место) и Буркина Фасо (110-то место)“, додава Ан Боканде.

Саудиска Арабија егзекутира новинар

Саудиска Арабија (176-та, пад од 14 места), каде што државата го егзекутираше колумнистот Турки ал-Џасер во јуни, е „уникатен настан во светот“. Земјата, заедно со Русија, Иран и Кина, е на самото дно на рангирањето, зад кои е Еритреја (180-то место).

Спротивно на тоа, Сирија (141-ва) скокна за 36 места на рангирањето по падот на режимот на Башар ал-Асад.

Тужбите за SLAPP како оружје против новинарите

Од петте критериуми за мерење на слободата на медиумите, индикаторот за правна рамка на RSF е оној што најмногу се влошил до 2025 година.

„Законите за национална безбедност, како што се оние против тероризмот или оние што ги штитат тајните за национална безбедност, сè повеќе го ограничуваат обемот на новинарската работа. Русија е лидер во оваа област, но влијанието се чувствува и во демократиите“, истакна Ан Боканде.

Друго оружје е „тужбата SLAPP“, акроним за „Стратешки тужби против учество на јавноста“. Ова се неосновани правни дејствија што моќни поединци или компании ги користат за заплашување, финансиски исцрпување и замолчување на критичарите, првенствено новинари и активисти кои јавно зборуваат за прашања од јавен интерес.

Тоа е глобален феномен, илустриран во Гватемала со случајот на основачот на El Periodico, Хозе Рубен Замора, кој беше осуден на неколку години затвор по истрага за политичка корупција. Но, RSF го осуди истиот тренд и во Франција, во неодамнешна студија за локалните медиуми.

Европските закони како заштита

„Законите сè повеќе ги дискредитираат новинарите, кога треба да ги штитат“, забележува уредникот на организацијата.

Таа додава дека „алатките постојат“, повикувајќи се на регулативата на Европската комисија за слободата на медиумите, таканаречениот Закон за слобода на медиумите во Европа, кој стапи на сила во 2025 година, како и на европската директива против тужбите на SLAPP.