Нова воена сила се појавува покрај НАТО: Европа гради флота за справување со Русија

Велика Британија постигна договор со девет европски земји за формирање заедничка поморска сила што треба да дејствува како дополнување на НАТО и да одговори на растечката безбедносна закана од Русија, според „Гардијан“.

Шефот на британската морнарица, адмиралот Сер Гвин Џенкинс, изјави дека Русија останува „најголема безбедносна закана“, и покрај моменталната криза на Блискиот Исток и затворањето на Ормутскиот теснец по војната меѓу САД и Израел против Иран.

Ова е иницијатива во рамките на групата на Заеднички експедициски сили (JEF), која се состои од десет земји: Обединетото Кралство, Холандија, пет нордиски и три балтички земји. Новата поморска компонента е дизајнирана како мултинационална сила што би била подготвена за брза акција, вклучително и можни борбени операции.

За разлика од НАТО, Соединетите Американски Држави не се вклучени во оваа иницијатива. Односите меѓу Лондон и Вашингтон дополнително се влошија поради несогласувањата околу пристапот кон кризата на Блискиот Исток, особено околу прашањето за Ормутскиот теснец.

Според британските претставници, американската страна се залага за поагресивен пристап, додека Обединетото Кралство и Франција се повеќе склони кон одбранбени патроли, што предизвика критики од Вашингтон.

Во меѓувреме, Кралската морнарица предупредува на зголемена руска активност. Во изминатите две години, руските упади во британските води се зголемија за речиси една третина, вклучувајќи ги и операциите со подморници кои, според Лондон, ја следеле подводната инфраструктура.

Планираните поморски сили би биле со седиште во британската база Нортвуд и би се фокусирале на заедничка обука и оперативна подготвеност. Џенкинс нагласи дека силите ќе можат да „дејствуваат веднаш“ со конкретни воени планови и интегрирани капацитети.

Во исто време, Кралската морнарица се соочува со свои предизвици. За време на почетокот на конфликтот со Иран, беа забележани проблеми со достапноста на бродовите, а разорувачот ХМС Драгон беше распореден само три недели по нападот врз базата Акротири на Кипар, поради технички тешкотии.

Воени извори велат дека ова е долгогодишен проблем со недоволно инвестирање во бродоградба и одбранбени системи.

Велика Британија планира да ја модернизира својата флота, вклучително и воведување на бродови за придружба без екипаж во следните две години, со цел да се зголеми ефикасноста, а воедно да се намалат трошоците.

Дополнителен предизвик е спроведувањето на санкциите против Русија. Иако Лондон најави запленување на танкери од таканаречената „флота во сенка“, ваквите мерки досега не се спроведени, додека другите европски земји веќе презедоа слични чекори.

Според достапните податоци, 98 танкери под санкции поминале низ британските води од крајот на март, и покрај предупредувањата од британската влада.