Зеленски во понеделник оди во САД да се сретне со Трамп

Претседателот на Украина, Володомир Зеленски ја поздрави можноста за тројна средба со Владимир Путин и Доналд Трамп и најави дека во понеделник оди во САД да се сретне со американскиот претседател.

„Имавме долг и суштински разговор со американскиот претседател. Започнавме со разговор еден на еден пред да ги поканиме европските лидери да ни се придружат. Овој повик траеше повеќе од час и половина, вклучувајќи околу еден час од нашиот билатерален разговор со претседателот Трамп.

Украина ја потврдува својата подготвеност да работи со максимални напори за постигнување мир. Претседателот Трамп информираше за неговата средба со рускиот лидер и за главните точки на нивната дискусија. Важно е силата на Америка да влијае врз развојот на ситуацијата.

Го поддржуваме предлогот на претседателот Трамп за трилатерален состанок меѓу Украина, САД и Русија. Украина нагласува дека клучните прашања можат да се дискутираат на ниво на лидери, а трилатералниот формат е погоден за ова.

Во понеделник ќе се сретнам со претседателот Трамп во Вашингтон, за да разговараме за сите детали во врска со завршувањето на убиствата и војната. Благодарен сум за поканата.

Важно е Европејците да бидат вклучени во секоја фаза за да обезбедат сигурни безбедносни гаранции заедно со Америка. Исто така, разговаравме за позитивните сигнали од американската страна во врска со учеството во гарантирањето на безбедноста на Украина. Продолжуваме да ги координираме нашите ставови со сите партнери. Им благодарам на сите што помагаат“, напиша Зеленски на социјалните мрежи.