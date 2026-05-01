Крива Паланка држи лекции за чистота и среденост: Како да е „увезен“ од Европа

Денес, на социјалните мрежи, градоначалникот на Крива Паланка објави серија впечатливи фотографии од раззеленетиот и цветен град, преку кои уште еднаш се истакнува уреденоста, естетиката и неговата препознатлива убавина.

На фотографиите се прикажани новоуредени зелени површини, цветни алеи, внимателно реализирано хортикултурно и партерно уредување, како и пешачки патеки кои хармонично се вклопуваат во природниот амбиент. Овие содржини ја отсликуваат трансформацијата на јавните простори во пријатни и функционални места за одмор, прошетка и секојдневно уживање.

Посебен акцент е ставен на зеленилото и цветните насади кои внесуваат боја, свежина и нова енергија во градот, создавајќи средина што поттикнува позитивно расположение и повисок квалитет на живот.

Дополнителна вредност и автентичен изглед на градот му даваат реконструираните мостови, живописните мурали и уредените пешачки патеки, кои заедно создаваат препознатлива урбана целина.

Крива Паланка денес изгледа поуредено, позелено и поубаво резултат на континуирана грижа, посветеност и јасна визија за развој на современа, еколошки одржлива и пријатна урбана средина за сите граѓани.