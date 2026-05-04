Новa бизарност од Белата куќа: Објавена ВИ слика на Трамп како лик од „Војна на ѕвездите“ со симболична порака

04/05/2026 19:23

Кога станува збор за Доналд Трамп и администрацијата собрана околу него, малку друго може да изненади некого. Сепак, официјалниот профил на Белата куќа на социјалната мрежа X успева на најбизарен можен начин.

По повод 4-ти мај, неофицијалниот празник на фановите на франшизата „Војна на ѕвездите“ (4-ти мај), Белата куќа објави фотографија која брзо стана вирална.

На фотографијата, која очигледно е генерирана од вештачка интелигенција (ВИ), американскиот претседател Доналд Трамп е прикажан во целосниот оклоп на Дин Џарин, попознат како „Мандалоријанецот“. Додека држи американско знаме во едната рака, во торба на градите е Грогу, глобално популарниот „Бебе Јода“.

„Во галаксија која бара сила – Америка е подготвена. Ова е патот. Нека 4-ти биде со вас“, пишува во описот на објавата, која ги остави корисниците на социјалните мрежи во состојба на целосно неверување.

Она што е најбизарно за корисниците на социјалните мрежи е тоа што никој не се прашува дали сметката на Белата куќа на X е хакната.

