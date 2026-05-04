Руди Џулијани во критична состојба во болница

Њујорк – Руди Џулијани, поранешниот градоначалник на Њујорк и долгогодишен поддржувач на претседателот Доналд Трамп, е во „стабилна, но критична состојба“ во болница, изјави неговиот портпарол.

„Градоначалникот Џулијани е борец кој се соочил со секој предизвик во својот живот со непоколеблива сила и се бори со истото ниво на сила додека зборуваме“, рече Тед Гудман во објава на социјалните мрежи.

Кратко потоа, Трамп го опиша Џулијани како „најдобриот градоначалник во историјата на Њујорк, ДО ДАЛЕКУ“ на Truth Social и ги пофали неговите напори во оспорувањето на изборите во 2020 година, на кои победи демократот Џо Бајден.

Не се објавени дополнителни детали за неговата болест. Џулијани, кој има 81 година, беше повреден во сообраќајна несреќа кон крајот на минатата година.

Гудман додаде на крајот од својата објава: „Ве молиме да ни се придружите во молитвата за американскиот градоначалник Руди Џулијани“.

Џулијани го доби тој прекар откако го водеше Њујорк низ последиците од нападите на 11 септември.

Како признание за неговото лидерство, тој беше награден со почесен витез (KBE) од кралицата Елизабета во 2002 година.

Неговиот втор мандат заврши на крајот на 2001 година и подоцна тој имаше неуспешна претседателска трка за Републиканската партија. Подоцна стана личен адвокат на Трамп.Трамп минатата година објави дека ќе му го додели на Џулијани Претседателскиот медал за слобода.

По претседателските избори во 2020 година, Џулијани и други советници патуваа низ целата земја изнесувајќи лажни тврдења за резултатите, обвинувајќи го противникот на Трамп, Бајден, дека се обидел да ги украде изборите.

Подоцна, порота го принуди да им плати на двајца изборни службеници кои ги обвини за измама со гласачките ливчиња 148 милиони долари (108 милиони фунти) за клевета.

Во својата објава на социјалните мрежи во која изразува загриженост за здравјето на Џулијани, Трамп ги повтори своите лажни тврдења за тоа дека демократите ги украле изборите во 2020 година.

„Тие измамија на изборите, измислија стотици приказни, направија сè што е можно за да ја уништат нашата нација, а сега, погледнете го Руди. Толку е тажно!“, рече тој.

Минатиот септември, Џулијани беше патник во Форд Бронко кога беше удрен одзади во американската држава Њу Хемпшир.

Тој претрпе фрактура на торакалните пршлени, повеќекратни посекотини и контузии, како и повреди на левата рака и долниот дел од ногата, изјави неговиот обезбедувач во тоа време.