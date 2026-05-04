Карни: Цела Канада е зад Украина, даде уште 270 милиони долари за воена помош

Премиерот на КАнада, Марк Карни, од самитот на Европската политичка заедница во Ереван порача дека неговата влада ќе донира 270 милиони долари за да ѝ помогне на Украина да обезбеди критични воени капацитети во нејзината одбрана од целосната инвазија на Русија. Парите ќе одат за купување предмети од листата на НАТО и ја зголемуваат вкупната монетарна поддршка на Канада за Украина на 25,8 милијарди долари.

„Тоа е дел од поголема загатка во конфликт каде што Украина добива одредена предност“, им рече тој на новинарите.

Во воведните забелешки пред средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски, Карни рече дека „цела Канада“ е зад Украина. Тој рече дека најновиот придонес ќе помогне во зајакнувањето на борбата на Украина и ќе обезбеди мир и просперитет за нејзиниот народ кога ќе дојде.

„И ќе дојде“, рече тој.

Зеленски изрази благодарност за моралната и финансиската поддршка.

„Благодарни сме на канадските пријатели, на сите луѓе за толку силната поддршка“, рече тој.

Канада е првата неевропска земја што присуствува на самитот, кој се одржува двапати годишно откако започна по целосната инвазија на Украина од страна на Русија во 2022 година. Пред објавувањето, Карни се обрати на самитот на европските лидери, велејќи дека земјите мора да го прифатат светот каков што е, а не низ призмата на носталгијата. Карни им рече на присутните дека Канада е на самитот поради „огромниот потенцијал“ за партнерства со Европа.

„Светот поминува низ прекин во неколку димензии. Во технологијата, во енергијата, во трговијата и геополитиката“, рече Карни.

„Мора активно да се справиме со светот каков што е, а не каков што сакаме да биде. Знаеме дека носталгијата не е стратегија, но не мислиме дека сме предодредени да се потчиниме на потрансакциски, изолиран и брутален свет. Собирите како овие укажуваат на подобар пат напред“, порача Карни.

Карни рече дека негов „силен личен став“ е дека меѓународниот поредок ќе биде обновен и дека ќе биде обновен од Европа.

Пред да дојде во Ереван во интервју за канадска телевизија тој рече дека земјите што брзаа да потпишат сомнителни договори со САД под Доналд Трамп добија договори „кои не вредат колку хартијата на која се напишани“.

„Го напуштивме стабилниот единствен пазар на ЕУ за фантазијата за брилијантни трговски договори со САД… и завршивме со повисоки трошоци, бирократија, а сега и со царини на Трамп“, оцени канадскиот премиер. Според него, време е да се запре бесот и да се направи соодветно ресетирање.

Инаку, посетата на Зеленски на Ерменија е во суштина шлаканица за рускиот претседател Владимир Путин. Украинскиот претседател е во посета на главниот град на де факто партнерот и сојузник на Руската Федерација и таму зборува за напади врз Москва.

Ерменија ефикасно го замрзна своето учество во структурите на руската Организацијата на Договорот за колективна безбедност – ОДКБ и размислува за целосно повлекување од организацијата.Ерменија официјално се приклучи на Меѓународниот кривичен суд (МКС). Теоретски, ова значи дека земјата е должна да го уапси Владимир Путин ако дојде во посета, под услов да има налог за апсење од МКС.