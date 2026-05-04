Путин го смени командантот на воздухопловните сили по неуспехот да ги запре нападите со дронови

Рускиот претседател Владимир Путин го замени командантот на Руските воздухопловни сили, кои ги вклучуваат силите за воздушна одбрана и ракетна одбрана.

Генерал полковник Александар Чајко е назначен на функцијата, заменувајќи го генералот Виктор Афзалов, кој ги водеше воздухопловните сили од 2023 година, објави РБК, повикувајќи се на извор запознаен со ситуацијата.

Чајко, 54, дипломиран на московското воено училиште „Суворов“, командуваше со руските сили во Сирија кон крајот на 2010-те и го водеше Источниот воен округ од 2021 година. Според ЕУ, Чајко, награден со титулата Херој на Русија, е поврзан со настаните во Буча: тој предводеше група обвинета за масовно убиство на цивили во близина на Киев. На 16 март 2026 година, на четвртата годишнина од трагедијата, Европската унија воведе лични санкции против Чајко, заедно со уште осум руски воени лица.

Путин одлучи да го замени командантот на воздухопловните сили – силите одговорни, меѓу другото, за воздушната одбрана – по серија напади со дронови што воздушната одбрана не можеше да ги одбие. Кон крајот на март, најголемите нафтени пристаништа во Русија на Балтичкото Море беа нападнати од дронови, со што извозот беше запрен. Во април, нафтените постројки во Русија беа нападнати повеќе од 20 пати: најмалку девет рафинерии беа погодени, од кои пет го запреа производството, што резултираше со пад на производството на рафинерии на нафта во земјата на најниско ниво од 2009 година.

Пристаништето и рафинеријата во Туапсе беа погодени четири пати, што резултираше со согорување на десетици илјади тони нафта и нафтени производи, „дожд од нафта“ над градот и излевање на мазут во морето.

Поради заканата со дронови, Кремљ беше принуден да ја скрати парадата за Денот на победата во Москва: за прв пат од 2009 година, таа ќе се одржи без воена опрема. Парадата ќе трае помалку од еден час, наместо традиционалните час и половина. На пратениците на Државната дума ќе им биде забрането да се приклучат на трибините.