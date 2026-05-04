Ирански ракети погодија американски воен брод во Ормуз

Иранската новинска агенција Фарс објави дека две ракети погодиле американски воен брод во близина на островот Јаск, додека Вашингтон најавува почеток на воена операција за заштита на бродовите во Ормутскиот теснец

Иранската новинска агенција Фарс, повикувајќи се на локални извори, објави дека две ракети погодиле американски воен брод во близина на островот Јаск, откако наводно ги игнорирал предупредувањата од Револуционерната гарда да застане.

Претходно, иранската војска соопшти дека нејзините поморски сили спречиле американски воени бродови да влезат во Ормутскиот теснец со „цврсто и брзо предупредување“. „Понатамошни информации ќе бидат објавени подоцна“, се вели во краткото соопштение објавено од иранската новинска агенција Тасним.

Наводниот напад се случи откако претседателот Доналд Трамп изјави дека САД ќе ја започнат операцијата „Проект слобода“ во понеделник за да ги „насочат“ бродовите што се блокирани во Ормутскиот теснец.

Централната команда на САД (CENTCOM) објави дека во операцијата ќе учествуваат околу 15.000 војници, повеќе од 100 авиони и беспилотни летала, како и воени бродови и беспилотни летала.

Американците: Нашиот брод не беше погоден

Висок американски функционер го негираше извештајот дека бродот бил погоден од ирански ракети во близина на Ормутскиот теснец, објави „Аксиос“.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, претходно предупреди дека секоја акција што се меша во американската операција „ќе биде решително запрена со сила“.