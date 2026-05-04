Кувајт не го доживеал ова 36 години: Бројката на крајот на април беше – нула

Кувајт не извезе пратки сурова нафта во април 2026 година, прв пат од крајот на Заливската војна, откако Ормускиот теснец беше затворен и беше прогласена виша сила за испораки. TankerTrackers, платформа за следење на танкери, потврди дека земјата не испорачала ниту еден барел сурова нафта во текот на месецот

Кувајтската нафтена корпорација претходно прогласи виша сила во неколку наврати за испораки на нафта и деривати, бидејќи танкерите повеќе не можеа слободно да минуваат низ Ормускиот теснец, единствената извозна рута на Кувајт.

Кога капацитетите за складирање на копно и море ќе бидат полни, производителите би можеле да бидат принудени да ги затворат бунарите, што носи високи трошоци и ризик од оштетување на инфраструктурата.

Прекинувањето на извозот силно ја зголеми цената на кувајтската нафта, па референтната вредност скокна за 6,14 долари, на 112,32 долари за барел. Овој раст одразува помалку реална трговија, а повеќе проценка на идниот ризик и регионалната несигурност поради можни долгорочни недостатоци на снабдување од Заливот.

Аналитичарите од Голдман Сакс проценија дека Кувајт, Обединетите Арапски Емирати и Ирак се меѓу земјите најизложени на затворањето на теснецот бидејќи тие се речиси целосно зависни од оваа рута за извоз. Саудиска Арабија и Оман, од друга страна, имаат повеќе простор за пренасочување на пратките преку други терминали и пристаништа.

Банката проценува дека производството во Заливот паднало за околу 57 проценти во споредба со нивоата пред војната. Кувајтските власти, исто така, предупредија дека целосното враќање на извозните капацитети, дури и по евентуалното продолжување на пловидбата, може да потрае со месеци поради обемот на затворената инфраструктура и затворените бунари.

Последниот пат кога извозот на сурова нафта од Кувајт падна на нула беше по ирачката инвазија во 1990 година, кога стотици нафтени бунари беа запалени, а производствената инфраструктура беше сериозно оштетена за време на повлекувањето.