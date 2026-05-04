Дописникoт на Би-Би-Си од Москва: Дронови погаѓаат, нервозата се зголемува

Украинските сили извршија напад со дрон на Москва преку ноќ, погодувајќи го луксузниот станбен комплекс „Мосфилм кула“ во елитниот западен дел од градот. Снимките објавени на социјалните мрежи покажаа дрон во низок лет непосредно пред 1 часот по локално време, а жителите известуваат за гласни експлозии во градот кратко потоа.

„Ова не е прв пат дрон да ја пробие воздушната одбрана на Москва и да погоди станбена зграда, но тоа е прилично ретка појава, особено затоа што се случува само неколку дена пред годишната парада за Денот на победата на Црвениот плоштад“, рече дописникот на Би-Би-Си од Москва, Стив Розенберг.

„Овој инцидент го зголемува општото чувство на нервоза во руската престолнина. Беспилотен дрон погоди станбена зграда, луксузна зграда во Москва. Немаше жртви, но имаше значителна штета на еден од горните катови“, рече Розенберг. Фотографиите од местото на настанот покажуваат штета на горните катови од облакодерот, а остатоците се видливи на улицата под зградата.

„Минатата недела Кремљ објави дека годишната воена парада по повод поразот на нацистичка Германија, парадата за Денот на победата, се намалува поради она што Кремљ го нарече терористичка закана од Украина“, објасни Розенберг.

„Ова значи дека на 9 мај, за прв пат по речиси 20 години, нема да има воена опрема на Црвениот плоштад, па затоа нема да има тенкови или ракети, што е многу голема работа бидејќи Кремљ традиционално го користи настанот за да ја проектира својата воена моќ на меѓународната сцена“, додаде дописникот. Нападот се случи на околу 7 километри западно од Црвениот плоштад и само околу 3 километри од зградата на руското Министерство за одбрана.

„Додека разговараме за овој напад со беспилотни летала врз Москва, важно е да се има предвид дека Русија извршува речиси секојдневни напади врз Украина повеќе од четири години, откако започна целосна инвазија на земјата во февруари 2022 година“, заклучи Розенберг.

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, го потврди нападот на социјалните мрежи и рече дека нема повредени. Собјанин подоцна објави дека руската воздушна одбрана соборила уште два беспилотни летала што летале кон Москва, додека украинската војска сè уште не го коментирала нападот.