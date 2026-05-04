Дали Америка ќе ја повлече својата војска од Европа: Мелони е против тоа, планирана е и средба со Марко Рубио

Италијанската премиерка Џорџија Мелони изјави дека нема да поддржи никаква одлука на американскиот претседател Доналд Трамп за повлекување на американските трупи од Италија.

„Тоа е одлука што не зависи од мене и со која јас лично не би се согласил“, изјави Мелони пред новинарите во Ерменија на маргините на самитот на Европската политичка заедница.

На прашањето дали Вашингтон би размислил за повлекување на своите трупи од Италија и Шпанија, Трамп минатата недела одговори со „веројатно“:

Мелони додаде дека веројатно ќе се сретне со американскиот државен секретар Марко Рубио, кој треба да пристигне во Рим подоцна оваа недела на разговори, вклучително и средба со папата Лав.

Претходно, Трамп се закани дека ќе го намали американското воено присуство во Германија и ќе ги прошири можните намалувања на бројот на трупи во Италија и Шпанија, во услови на растечки тензии со европските сојузници околу американската воена кампања против Иран.

„Соединетите Американски Држави проучуваат и разгледуваат можно намалување на бројот на трупи во Германија, а одлуката ќе биде донесена во следниот краток период“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Во четврток, тој дополнително ја зголеми заканата, наведувајќи дека намалувањата би можеле да се прошират и на Италија и Шпанија.