Двајца загинати откако автомобил се заби во луѓе во германскиот град Лајпциг

Најмалку две лица се убиени, а неколку се повредени откако возач со теренско возило се заби во толпа во центарот на Лајпциг во источна Германија, изјави градоначалникот на градот.

„Полицијата го уапси осомничениот напаѓач“, изјави Буркхард Јунг во понеделник, додавајќи дека властите го имаат местото на настанот во пешачката зона под контрола. „Сè уште не ја знаеме мотивацијата. Не знаеме ништо за сторителот“.

Вработените во службите за итни случаи изјавија дека околу дваесетина лица се повредени во инцидентот, кој се случил околу 16,45 часот. Областа била полна со купувачи и посетители на кафулиња во топлото пролетно попладне.

„Две лица се сериозно повредени. Тие биле веднаш третирани од страна на првите реагирачи, а потоа биле згрижени од службата за брза помош и биле пренесени во Итна помош“, изјави шефот на противпожарната служба Аксел Шух. „Имаме и уште 20 други повредени лица“.

Се верува дека возачот со голема брзина свртел од плоштадот Аугустус во сив „фолксваген таиго“ во трговскиот кварт на улицата „Гримајше“ и продолжил околу 500 метри кон плоштадот „Нашмаркт“. Фотографиите покажаа дека шофершајбната на возилото е скршена, а хаубата издлабена.

Сведоците рекоа дека автомобилот изгледа бил запрен од еден од подвижните столбови што ја штителе областа.

Јунг, кој пристигнал набрзо по инцидентот на местото на настанот, ги замолил присутните да си одат дома.

„Шокантно е. Сè што можам да направам во моментов е да ја изразам мојата солидарност со семејствата на жртвите“, изјавил тој за „Лајпцигер фолксцајтунг“. „Сè друго сега ќе зависи од работата на полицијата и истражните органи“.

Традиционалните понеделнички молитви за мир во црквата „Свети Никола“, жариште на антирежимски активизам во комунистичка Источна Германија, беа засенети од инцидентот.

Во Германија во последните години имаше серија инциденти со автомобилски удирања.

Минатата година, две лица беа убиени во западниот град Манхајм, кога 40-годишен Германец возеше автомобил во група пешаци, само неколку недели по сличен напад од страна на авганистански барател на азил на синдикални демонстрации во Минхен, при што загинаа двајца, а повеќе од 40 беа повредени, вклучувајќи неколку деца.

Во декември 2024 година, неколку лица беа убиени во напад со автомобил од страна на саудиски лекар на божикен пазар во источниот град Магдебург. Овој инцидент се случи неколку месеци по нападот со нож од страна на Сириец на фестивал во западниот град Солинген.