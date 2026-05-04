Американската војска соопшти дека потопила шест ирански брзи чамци

Американската војска соопшти дека во понеделникот се борела со иранските сили и потопила шест мали чамци додека се движела кон повторно отворање на Ормускиот теснец. Обединетите Арапски Емирати, клучен американски сојузник, соопштија дека биле нападнати од Иран за прв пат откако на почетокот на април стапи на сила кревкиот прекин на огнот.

Нападите се чини дека се одговор на најновите напори на американскиот претседател Доналд Трамп за повторно отворање на теснецот, критичен воден пат за глобалната енергија. Американската војска соопшти дека два трговски брода под американско знаме успешно го поминале теснецот во понеделник како дел од нова иницијатива.

Министерството за одбрана на ОАЕ соопшти дека Иран лансирал четири крстосувачки ракети, при што три биле соборени, а една паднала во морето. Властите во источниот емират Фуџаира соопштија дека ирански дрон предизвикал пожар во клучен нафтен објект, при што биле ранети тројца индиски државјани. Британската војска објави дека два товарни брода се запалиле во близина на ОАЕ.

Извештаите за нови напади покренаа сомнежи дали бродските компании и нивните осигурители би преземале таков ризик со оглед на тоа што Иран отвори оган врз бродови во водниот пат и вети дека ќе продолжи да го прави тоа. Иран изјави дека новиот американски напор е кршење на кревкото примирје кое трае повеќе од три недели.

Воената команда на Иран предупреди дека бродовите што минуваат низ теснецот мора да се координираат со нив.

„Предупредуваме дека секоја странска воена сила – особено агресивната американска војска – која има намера да се приближи или да влезе во Ормутскиот теснец ќе биде цел“, изјави генерал-мајор Али Абдолахи за државниот радиодифузер ИРИБ.

Јужнокорејската влада соопшти дека експлозија и пожар избувнале на брод управуван од Јужна Кореја, закотвен во теснецот покрај ОАЕ. Нема пријавени повредени. Не е веднаш познато дали бродот бил еден од запалените бродови, за кои известува Центарот за поморски трговски операции на британската војска во Обединетото Кралство.

Трамп изјави во објава на социјалните мрежи дека Иран „пукал“ кон јужнокорејски товарен брод, без да образложи повеќе.