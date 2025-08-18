Зеленски се надева дека заедничката сила на Украина и Западот ќе ја присили Русија на мир

Украинскиот претседател Володимир Зеленски по пристигнувањето во Вашингтон изјави дека се надева дека „заедничката сила“ на Украина со своите американски и европски колеги ќе ја принуди Русија да склучи мир.

„Благодарен сум на американскиот претседател за поканата. Сите подеднакво сакаме брзо и сигурно да ја завршиме оваа војна“, рече Зеленски на Телеграм по пристигнувањето во Вашингтон доцна синоќа.

„И се надевам дека нашата заедничка сила со Америка и нашите европски пријатели ќе ја принуди Русија да склучи вистински мир“, рече тој.

Американскиот претседател Доналд Трамп, од своја страна, веднаш по пристигнувањето на својата платформа Truth Social испрати порака до украинскиот претседател дека „Зеленси може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш, ако сака, или може да продолжи да се бори“.

„Се сеќавате како започна. Нема враќање на Обама со давањето на Крим (пред 12 години, без да се испука ниту еден куршум!), и НЕМА ВЛЕГУВАЊЕ ВО НАТО ОД СТРАНА НА УКРАИНА“, додаде тој.