Зеленски: Како дел од мировниот договор, Путин бара Украина да се повлече од целиот регион Донецк

12/08/2025 21:12

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска изјави дека рускиот претседател Владимир Путин сака договорот за прекин на огнот да вклучува повлекување на Украина од 30-те проценти од територијата на регионот Донецк што сега ја контролира.

Зеленски повтори дека Украина нема да се повлече од териториите што ги контролира бидејќи тоа е неуставно и би послужило само како појдовна точка за идна руска инвазија.

Тој рече дека Путин ги сака преостанатите 9.000 квадратни километри од Донецк, сега под контрола на Киев, каде што се водат најтешките битки од војната, како дел од договорот за прекин на огнот. Рускиот став, додаде тој, му бил пренесен од американски претставници.

Поврзани содржини

Трамп и Путин ќе имаат состанок в петок во Енкориџ
Кина ги прекина односите со чешкиот претседател бидејќи се сретнал со Далај Лама
Фајненшал тајмс: Одбранбената индустрија на ЕУ се шири со рекордно темпо
„Вашингтон пост“: Пентагон планира формирање сили за брзо реагирање при нереди
Вработените во ЕУ се бунат поради ставот кон Газа
Опозицијата го нападна Туск: Парите за Ковид од ЕУ потрошени за јахти и свингерски клуб
Добредојдовте во севернокорејски ресорт каде што е дозволено само фалење од „пет звезди“
Трамп префрли бомбардери на границата со Русија пред разговорите со Путин

Најчитани