Зеленски: Историска е одлуката на САД да се обиде да обезбеди безбедносни гаранции за Украина

17/08/2025 20:41

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, ја поздравува историската одлука на САД да се обиде да обезбеди гаранции за безбедноста на Украина, објавија француските медиуми.

„Ова е историска одлука, дека САД се подготвени да учествуваат во безбедносните гаранции за Украина. Како резултат на нашата заедничка работа, тие мора да бидат многу практични, да обезбедат заштита на копно, во воздух и на море, и мора да се развијат со учество на остатокот од Европа“, објави Зеленски на X.

Специјалниотл амњериклански пратеник за Украина, Стив Виткоф, денеска изјави дека на средбата со Трамп во петокот во воената база во Енкориџ, на Алјаска, рускиот претседател Владимир Путин се согласил да им дозволи на сојузниците на Украина, вклучувајќи ги и САД, да ѝ понудат безбедносни гаранции слични на Член 5 од НАТО.

„Гаранциите за безбедност како резултат на нашата заедничка работа треба да бидат навистина многу практични, да обезбедат заштита по копно, воздух и море и треба да се развиваат со учество на Европа“, напиша Зеленски во Х по видеоконференцијата на „Коалицијата на посветените“, која ги обединува сојузниците на Киев.

Поврзани содржини

Макрон: Путин не сака мир, туку капитулација на Украина
Билд: Трамп сака утре прво да има тет-а-тет средба со Зеленски, а потоа и со европските лидери
Најмалку 21 лице загина чекајќи хуманитарна помош во Газа
„Коалиција на подготвените“: Доколку нема мир, да се зголемат санкциите врз Русија
Виткоф: Путин за првпат се согласи на безбедносни гаранции за Украина
Фон дер Лајен и Зеленски од Брисел: Важно е војната да запре, а Украина да добие безбедносни гаранции
Трамп: Голем напредок околу Русија, следете!
Тројца загинати и осуммина повредени во престрелка во ноќен клуб во Њујорк

Најчитани