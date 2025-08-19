Зеленски: Безбедносните гаранции за Украина ќе бидат готови за десет дена

19/08/2025 08:15

Претседателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека гаранциите за безбедност на неговата земја веројатно ќе бидат изготвени во рок од десет дена. 

– Подготвени сме за билатерална средба со Путин, а потоа и за трилатерална со Трамп, рече Зеленски, по синоќешната средба со американскиот претседател Доналд Трамп и со европските лидери.

Тој истакна дека прашањето за евентуални територијални отстапки, какви што бара Русија, ќе биде „тема која ќе ја оставиме за разговор меѓу мене и Путин“.

Досега Зеленски бараше прекин на огнот како предуслов за средба со рускиот претседател, но вчера изјави дека условите може да го забават процесот. – Ако Украина постави услови, Русија ќе направи исто. Затоа мислам дека треба да се сретнеме без претходни услови и да видиме каков напредок може да постигнеме кон крајот на војната, нагласи украинскиот претседател. 

Поврзани содржини

Макрон: Се сомневам во желбата на Путин за мир, неговата цел е да ја заземе Украина
Рубио открива детали од преговорите: „Веќе не даваме оружје, туку го продаваме“
Мерц: Средба меѓу Путин и Зеленски ќе има во следните две недели
Трамп по телефонски разговор со Путин, најави тристрана средба со учество на Зеленски за решавање на конфликтот во Украина
Мелони: Италија поддржува безбедносни гаранции за Украина по моделот на НАТО
За две недели постигнавме повеќе напредок кон мирот во Украина отколку за три и пол години, вели финскиот претседател
Една серверска фарма за ВИ бара моќност колку за цел Њујорк
Хамас го прифати новиот предлог за примирје во Појасот Газа

Најчитани