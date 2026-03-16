Завршија попустите: Цената на руската нафта во Индија стигна до 100 долари

Војната во Иран и олеснувањето на американските санкции станаа „златен рудник“ за руските нафтени компании.

Цената на руската нафта „Урал“ во индиските пристаништа во петокот, 13 март, достигна рекордни 98,93 долари за барел, објави Блумберг, повикувајќи се на податоци од „Аргус“.

Од 27 февруари, кога САД и Израел ја започнаа првата серија напади на иранска територија, котациите на „Урал“ во Индија скокнаа за речиси 40 долари, или околу 70%, а моменталната цена е највисока од 2022 година, кога Русија почна масовно да извезува нафта на индискиот пазар.

Попустите на „Урал“ во однос на „Брент“ во Индија се намалија на 4,8 долари за барел откако администрацијата на Доналд Трамп им дозволи на индиските рафинерии до 11 април да купуваат руска нафта складирана во танкери покрај брегот.

Во руските пристаништа, каде што околу триесетина танкери пловат за извоз секоја недела, „Урал“ се продава значително поевтино – околу 73,73 долари за барел, според податоците од петокот. Разликата – речиси 25 долари – се губи во мрежата на посредници и превозници кои ја транспортираат нафтата до Азија, заобиколувајќи ги санкциите.

Сепак, дури и цените во руските пристаништа се веќе значително над буџетското ниво (59 долари за барел), иако само пред еден месец беа нешто над 40 долари.

Според пресметките на „Фајненшел тајмс“, наглиот пораст на цените на нафтата му носи на рускиот буџет околу 150 милиони долари дополнителни приходи секој ден, откако приходите од нафта и гас нагло паднаа на почетокот на годината.