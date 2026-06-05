„Засрамувачки“: Мерц под притисок по поразот во Обединетите нации

Невидениот неуспех на Германија да освои едно од ротирачките места во Советот за безбедност на ОН предизвика интензивна рунда на самоиспитување во Берлин и покрена прашања за нејзините претензии за меѓународно лидерство под водство на Фридрих Мерц.

Гласањето во Советот во средатa, на кое Австрија и Португалија беа избрани на двегодишен мандат заедно со Тринидад и Тобаго и Зимбабве, беше удар за владата на Мерц, која се бори да се позиционира како водечки европски глас на светската сцена.

Во незгодно соперништво меѓу партнерите од ЕУ, Португалија освои 134 гласови, а Австрија 131, додека Германија доби само 104, значително под потребните 127 гласови и покрај тоа што Берлин изрази увереност само неколку часа пред тоа дека ќе победи.

И двајцата европски победници се сметаа за претставници на интересите на помалите земји, додека Австрија би можела да има корист од својата перцепирана неутралност како земја што не е членка на НАТО, а Португалија ги фали своите силни врски во Африка и Латинска Америка.

Германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, кој жестоко лобираше за местото, го припиша „горчливиот пораз“ на активната улога на Германија во собирањето поддршка за Украина и нејзината цврста поддршка за Израел.

„Секогаш сме заземале јасен став за одредени прашања, а тоа се ставови што не ги делат сите земји-членки“, изјави Вадефул за новинарите. Тој рече дека „не е тајна“ оти Русија имала став против Германија, сега најголемиот национален давател на воена помош од Киев.

„Постои нашата цврста поддршка за Украина; факт дека [постојаната членка] Русија не сака таков глас во Советот за безбедност“, рече тој.

„Фактот дека Германија секогаш мора да преземе посебна одговорност за Израел во конфликтот на Блискиот Исток, исто така, може да чинел гласови“, додаде тој, осврнувајќи се на поддршката на Германија за Израел како клучен елемент на нејзината надворешна политика во искупување за холокаустот.

Вадефул рече дека Германија ќе застане покрај Израел дури и ако тој изрази критика за постапките на нејзината влада во Газа, населбите на Западниот Брег и воените напади во Либан.

Самиот Мерц, чија популарност опадна во неговата прва година на власт, им честиташе на победниците на тајното гласање за пет места во 15-члениот совет и рече дека посветеноста на Берлин кон ОН ќе остане непоколеблива.

Германија, втората најголема земја-придонесувач во ОН, останува „сигурен столб на мултилатерализмот“, рече тој, „дејствувајќи со решителност и чувство на одговорност“.

Откако Мерц ја презеде функцијата минатиот мај на чело на безљубовната десно-левичарска коалициска влада, тој се обиде да ја врати најголемата економска сила во Европа во сила, а воедно да го направи гласот на Берлин да се чуе за глобалните прашања, поткрепени со нагло зголемување на воените трошоци.

Резултатите дома и во странство беа мешани, дури и поттикнаа шпекулации во последниве денови дека Мерц би можел да биде заменет како канцелар од колегата конзервативец, Хендрик Вуст, премиерот на Северна Рајна-Вестфалија, ако не успее да го исправи бродот.

Иако таквото сценарио сè уште изгледа многу малку веројатно, критичарите од целиот политички спектар рекоа дека Мерц и неговите сојузници се виновни за најновиот дебакл.

Опозициските Зелени го нарекоа тоа „срамен пораз“, а нивниот заменик-водач на парламентарната група, Агњешка Бругер, го критикуваше неуспехот да се „поткрепи оваа кандидатура со модерни идеи“ за лидерство во заштитата на климата, меѓународниот поредок базиран на правила и помошта за развој.

Алис Вајдел, ко-лидер на крајно десничарската партија Алтернатива за Германија, која сега води во анкетите на јавното мислење во Германија и е жесток критичар на поддршката на Берлин за Киев, во остра објава на Икс рече дека тоа го потврдува наративот за национален пад.

„Еден срам следи по друг: додека Мерц имаше намера да ја врати нашата земја ‘на меѓународната сцена’ на почетокот на неговиот канцеларски мандат, Германија сега се наоѓа без место во Советот за безбедност на ООН“, рече таа.

Социјалдемократите, помлади партнери во владејачката коалиција, се придружија на критиките, велејќи дека гласањето „не е само проблем, туку предупредувачки знак“.

Нивниот портпарол за надворешна политика, Адис Ахметовиќ, рече дека Берлин ја плаќа цената за перцепираната лицемерие со својата воздржаност во критикувањето на сојузниците, вклучувајќи ги Израел и САД. „Секој што тврди дека е чувар на меѓународниот поредок базиран на правила, не смее да применува двојни стандарди кога станува збор за меѓународното право“, изјави тој за списанието „Шпигел“.

Поради милитаристичкото минато на Германија и стравот од нејзината обновена доминација во Европа, во поголемиот дел од повоениот период земјата ја искористи својата моќ во меѓународните институции со „чековна дипломатија“, што го направи замрзнувањето во ОН особено болно.

Германија беше шест пати член на Советот, последен пат во 2019-20 година. (Гардијан)