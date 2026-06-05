Песков: Ако Зеленски сака разговор, може да дојде во Москва

05/06/2026 08:29

Портпаролот на рускиот претседател, Дмитри Песков, изјави дека Кремљ го видел отвореното писмо на украинскиот претседател Володимир Зеленски упатено до рускиот претседател Владимир Путин, додавајќи дека Зеленски може да дојде во Москва во секое време доколку сака средба.

„Имав можност да го прочитам писмото. Претседателот Путин рече дека ако Зеленски сака да разговара, може да дојде во Москва и да го направи тоа“, изјави Песков.

Зеленски во вчера објавеното отворено писмо посочува дека не е подготвен да патува во Русија на преговори, нагласувајќи дека украинскиот претседател нема што да бара во Москва, исто како што ниту рускиот лидер нема што да бара во Киев.

Тој предложи состанок во трета земја, наведувајќи дека како можни локации би можеле да бидат Швајцарија, Турција или земји од арапскиот свет.

Во писмото објавено на веб-страницата на украинското претседателство, Зеленски исто така изрази подготвеност за целосен прекин на огнот за време на преговорите и повика на директна средба меѓу лидерите со учество на меѓународни посредници.

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