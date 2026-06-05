Претставничкиот дом на САД одобри помош за Украина и нови санкции против Русија

Претставничкиот дом на американскиот Конгрес одобри пакет помош за Украина и нови санкции против Русија, откако 18 републикански конгресмени им се придружија на демократите при гласањето.

Пакетот е усвоен со 226 гласа „за“ и 195 „против“, што претставува прва голема проукраинска мерка изгласана за време на вториот мандат на претседателот Доналд Трамп

Претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, претходно ги повикал членовите на својата партија да се спротивстават на мерката, наведувајќи дека треба да му се остави простор на Трамп за преговори со Русија, објави „Си-Ен-Ен“, повикувајќи се на извор присутен на состанок зад затворени врати.

Законот предвидува нови санкции против руски државни претставници и институции, како и против водечки банки, нафтени и рударски компании. Меѓу мерките се и царини од 500 проценти за руски производи увезени во САД и забрана за увоз на руска сирова нафта.

Новата воена поддршка за Украина предвидеува осум милијарди долари за продажба на оружје, како и продолжување на програмата за воен заем и лизинг воведена за време на администрацијата на Џо Бајден.

Доколку законот биде усвоен и во Сенатот, тоа би претставувало прв голем потег на американскиот Конгрес поврзан со војната меѓу Украина и Русија по контроверзниот пакет дополнително финансирање усвоен во 2024 година.