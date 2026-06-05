Превирања на врвот на Европа: Германија испраќа јасна порака до Путин и Зеленски!

Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул го повика рускиот претседател Владимир Путин да се приклучи на разговорите за прекин на војната во Украина и рече дека Европа мора да биде вклучена во секој евентуален договор.

Зборувајќи заедно со својот мексикански колега Роберто Веласко во Мексико во четврток, Вадефул рече дека конфликтот достигнал фаза каде што напорите за постигнување договор и прекин на конфликтот стануваат сè поитни.

Неговите коментари дојдоа откако украинскиот претседател Володимир Зеленски, во време на застој во медијациските напори предводени од САД, објави отворено писмо во кое нуди директни мировни разговори со Путин.

Вадефул рече дека Германија и Европската Унија мора да бидат вклучени во какви било преговори, тврдејќи дека клучните прашања како што се безбедносните гаранции за Украина и патот на Украина кон членство во ЕУ можат да се дискутираат само со присуство на Европската Унија.

Тој додаде дека форматот и времето на учеството може да се договорат во секое време.

Украинскиот претседател Зеленски во четврток испрати отворено писмо до рускиот претседател предлагајќи средба меѓу двајцата лидери за да се договори крај на повеќе од четиригодишната војна, предупредувајќи дека Киев е подготвен да се бори во спротивно.

Во своето писмо, Зеленски рече дека повеќето Руси се уморни од украинските напади, инфлацијата и недостигот на гориво и се подготвени за мир.

Зеленски рече дека со оглед на тоа што САД се фокусирани на конфликтот во Иран, „би било погрешно да се чека војната во Европа да се врати во центарот на вниманието“.

А патот кон мирот, рече тој, мора да започне на фронтовските линии, „линијата од која мора да започне дипломатијата“. Украина, рече тој, повикува на „целосен прекин на огнот за време на траењето на преговорите“.

Зеленски предложи да се одреди јасен датум за средбата и рече дека неколку земји „традиционално ќе бидат домаќини на лидери за решавање на прашањата за војна и мир“, наведувајќи ги Швајцарија, Турција и земјите од арапскиот свет.