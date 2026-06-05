Путин рече дека освоил „2,4 милиони квадратни километри“ од Украина, што е четири пати повеќе од нејзината територија

Рускиот претседател Владимир Путин рече дека неговата армија напредува во сите правци секој ден и ѝ припиша заслуга за освојување територија поголема четири пати од Украина.

„Неодамна, нема да го наведам бројот на населби, бидејќи се плашам да не направам грешка, но приближно два милиони четиристотини четириесет илјади квадратни километри се ставени под контрола од страна на руската армија“, рече тој на состанокот на раководителите на меѓународните новински агенции.

Површината на Украина во рамките на нејзините меѓународно признати граници пред 2014 година беше приближно 603,6 илјади квадратни километри. Транскриптот на веб-страницата на Кремљ го отстрани зборот „илјадници“ од цитатот на Путин, оставајќи „2.440 квадратни километри“.

Путин рече дека Русија „целосно“ ја освоила, 100% самопрогласената Луганска Народна Република и напредувала во регионот Донецк. „До неодамна, Украина контролираше околу 25% [од ДНР], сега помалку од 15%“, прецизираше тој. Исто така, според неговите зборови, Русија окупира „80% од регионот Запорожје“. Путин нагласи дека заземањето на украинските територии „продолжува секојдневно“.

Всушност, руската армија ги губи претходно окупираните области втор месец по ред. Во април, нето загубите изнесуваа 116 км², а во мај се зголемија на 281,1 км², според Американскиот институт за проучување на војната (ИСВ).

Според проценките на аналитичарите, од декември 2025 година до мај 2026 година, руските сили напредувале во Украина само за 40,64 км², во споредба со 515,84 км² за истиот период во 2024-2025 година.

Намалувањето на територијата под руска контрола е забележано за прв пат од 2023 година, кога украинските вооружени сили започнаа контраофанзива. Во текот на изминатите два месеци, руската војска изгуби речиси сè што зазеде од јануари до март, покажуваат пресметките на ИСВ.

Аналитичарите го припишуваат бавното напредување на руските трупи на значајните промени на бојното поле, вклучувајќи ги копнените контранапади од страна на украинските вооружени сили, зголемените украински напади со среден дострел со масовна употреба на беспилотни летала, блокирањето на терминалите на Старлинк за руските вооружени сили во февруари 2026 година, како и ограничувањето на работата на Телеграм на фронтот од страна на Кремљ.

Фактот дека Украинците ослободиле дел од сопствената територија го признава и Пентагон. Според воениот оддел на САД, во првите месеци од 2026 година украинските вооружени сили вратиле околу 400 км².