Паника во Романија: Морнарички дрон експлодираше во цивилно пристаниште, во тек е итна евакуација

Силна експлозија одекна во романското цивилно пристаниште Констанца во петок наутро кога беше активиран морнарички дрон. Според првичните информации, во експлозијата немало жртви, а властите наредиле итна евакуација на пристаништето непосредно пред инцидентот.

Романското Министерство за одбрана потврди дека станува збор за вид морнарички дрон кој активно се користи во војната во Украина, нагласувајќи дека романската армија не поседува такво оружје.

„Морнаричкиот дрон, кој беше откриен во петок наутро, 5 јуни, во цивилното пристаниште Констанца во близина на седиштето на Романската агенција за спасување човечки животи на море, се самоуништи околу 10:30 часот. Во експлозијата немаше жртви“, се вели во соопштението на романското Министерство за одбрана.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area. Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Пристаништето беше евакуирано кратко откако беше забележан дронот, а пиротехничарите веднаш излегоа на терен. Како што објави романското издание на Euronews, експертите утврдија дека дронот бил програмиран да експлодира и дека на него бил поставен уред за одбројување.

Шефот на Одделот за вонредни ситуации на Министерството за внатрешни работи на Романија, Раед Арафат, ја повика јавноста да остане смирена, нагласувајќи дека преземените мерки се од чисто превентивен карактер.

„Нема паника. Нашите мерки се чисто превентивни. Доколку има други дронови во близина, не треба да има нови експлозии на местата каде што престојуваат луѓе. Затоа спроведуваме превентивна евакуација“, рече Арафат, како што објави порталот Либертатеа.

Ситуацијата во Констанца е сè уште напната. Два воени хеликоптери моментално патролираат над пристаништето и поширокото крајбрежно подрачје во потрага по можни нови закани. Според информациите објавени од медиумот Диги24, во крајбрежната зона веќе се откриени уште четири беспилотни пловила.

Романскиот воен аналитичар Санду Матеиу претпостави дека украинскиот поморски дрон „Магура В5“ најверојатно експлодирал во пристаништето. Овој тип беспилотен чамец има оперативен дострел до 800 километри и може да носи до 320 килограми експлозив.

Видео снимки што го прикажуваат моментот на експлозијата во пристаништето се појавија и на социјалните мрежи, а целата област останува блокирана додека армијата и полицијата спроведуваат детална истрага.